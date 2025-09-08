Etapa a doua din Liga 3-a a adus rezultate „echilibrate „ pentru echipele prahovene, care au încheiat runda cu un bilanţ egal: 3 victorii, un egal și 3 eșecuri. Au ieșit „pe plus” CSO Băicoi, CSO Plopeni și Tricolorul Breaza, care au obținut victorii confortabile, în timp ce Păuleștiul a remizat în derbiul cu Brăila, scor 0-0.

La polul opus, CSO Vălenii de Munte, CS Blejoi- învinsă pe teren propriu și Petrolul 2, care a pierdut la ultima fază meciul de la Traian-Brăila. Foto Cezar Duțu

CS Blejoi – KSE Târgu Secuiesc 1-3 (1-3)

Marcatori: Constantinescu (6)/Fabian (14, 32), Plӑiaşu (45+2)

CS Blejoi: Cernat – Ionescu, Toroiman, Şerban, Drӑgoi – Popenciu (46 R. Oprea) – Constantinescu, Mӑnescu (cpt) (58 Dr. Gheorghe), Niţescu, Stanciu (58 Ionicӑ) – Lambru (37 Dima). Antrenor: Rӑzvan Vlad.

KSE Târgu Secuiesc: Chiriac – Rusu (88 M. Varga), Burlacu, Neamţu, Gajdó (cpt) – N. Varga (65 Budӑu), Barta, Fábián (78 Bandi), Drugӑ – Plӑiaşu (65 Iordache), Nicoloiu (78 Fülöp). Antrenor: Liviu Negoiţӑ.

Avertismente: Popenciu (31), Constantinescu (60), Ionicӑ (88)/Burlacu (45+1), N. Varga (49), Fábián (54), Bandi (83)

Arbitri: Ana-Maria Terteleac (Berceni – Ilfov) – Gabriel Costea (Roşiori de Vede), Roxana Ivanov (Giurgiu).

Rezervă: Alexandra-Ecaterina Ogicӑ (Giurgiu)

Observator de arbitri: Florin Danciu (Focşani)

Delegat de joc: George-Valentin Gȋdea (Bucureşti)

Liga 3, SERIA 2, etapa 2

CS Blejoi – KSE Târgu Secuiesc 1-3

Mihai Constantinescu / Robert Fabian (2), Rareș Plăiașu

CSM Râmnicu Sărat – Unirea Braniştea 1-5

Mădălin Socol / Gabriel Răducan (3), Mădălin Grădinaru, Robert Dragomir

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 2 – Sporting Lieşti 1-3

Norbert Kocsis / Gicu Iordache, Dan Stan, Petrișor Voinea

Victoria Traian – Petrolul 2 2-1

Georgel Pungă (penalti), Andrei Petrișor Trandafir / Iustin Răducan

CSO Plopeni – SC Oţelul Galaţi 2 6-1

Bogdan Minea ( 2), Nini Popescu ( 2 ), Alessio Todor , Sebastian Bălașa/

CS Păuleşti – Dacia Unirea Brăila 0-0

SERIA 4, etapa 2

Kids Tâmpa Braşov – Voința Crevedia 3-0

Răzvan Zota (2), Andrei Moldovan

Flacăra Moreni – Progresul Mogoşoaia 2-2

Lucian Acasandrei, Rareș Mihai/ Cătălin Ion, Cristian Onțel

Tricolorul Breaza – FC Pucioasa 3-1

Rareș Dogaru, Costin Ioniță, Adrian Vintilă (penalty) / Victor Pîrva

ACS Urban Titu – CSL Ştefăneştii de Jos 2-3

Andrei Mălin Spînu (2) / Mario Cezar Logofătu ( autogol), Robert Cristian Barfă, Sergiu Andrei Șerban

CSM Săcele – CSO Băicoi 1-3

Raul Dumitrovici / Florinel Sandu, Gabriel Dumitrașcu, David Brăila

Olimpic Zărneşti – CSO Teleajenul Vălenii de Munte 4-1

Vlad Lupu, Bogdan Marinescu (2), Marian Necșuță/ Adrian Ilie

Tricolorul Breaza – FC Pucioasa 3-1 (2-1)

Au marcat: Rareș Dogaru 8, Costin Ioniță 30, Adrian Vintilă 80 (pen) / Victor Pîrva 19

Tricolorul Breaza: Neacșu – Burlacu (88 Trăistaru), Țăranu, Alexandru Ștefan, Clinci (88 Miclea), Dumitrache (23 C. Ioniță), Duricu, Nedelcu, Dumitrescu (46 Toader), Dogaru (cpt), Vintilă (81 Țone). Antrenor: Marius Vișan

FC Pucioasa: Simion – Bădicioiu, Crăciun, Prundaru (55 Pîrvulețu), S. Băicoianu, Țilică (85 Mocanu), T. Băicoianu, I. Ioniță (85 Dediu), Țînțar (85 Satmari), Pîrva, Calofir (cpt). Antrenor: Marian Vătavu

Cartonașe galbene: Burlacu 39, Ioniță 47, Dogaru 76, Duricu 84 / Simion 79

Arbitri: Bogdan Florea (Piatra Neamț) – Mircea Dragu, Dragoș Ploae (ambii Vaslui). Arbitru de rezervă: Andrei Moisii (Dochia-Neamț). Observator de arbitri: Gellert Feleki (Odorheiu Secuiesc). Delegat de joc: Duras Mihai (București)