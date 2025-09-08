V.S.

O intervenție de vineri seară a salvamontiștilor prahoveni – pentru recuperarea a doi tineri în vârstă de 17 ani, rămași blocați în Bucșoiu Mic – ridică din nou o întrebare adresată adeseori după acțiuni de salvare cu ajutorul elicopterului: ar trebui aplicate amenzi în astfel de cazuri? Salvamontiștii au intervenit și de această dată, prin troliere, din elicopterul Punctului de Operare ­Aeromedical Brașov pentru a-i recupera pe cei doi.

Intervenția salvatorilor montani a generat o serie de comentarii pe pagina de Facebook a Salvamont Prahova, prin care oamenii cer ca acțiunile salvamontiștilor și ale elicopterului să fie plătite, în cazul minorilor, de către părinți, iar adulții care ajung în situații similare, din propria neglijență, să achite costurile acțiunilor de salvare de pe munte.

”Tot să mergi pe munte și să te aducă elicopterul jos fără bani. La salvatori nimeni nu se gândește de câte au nevoie pentru a salva o viață”, ”Până nu se dau amenzi pentru deviere sau mers pe trasee nemarcate, pentru purtarea unui echipament ­necorespunzător, tot așa o să fie. Vă riscați viețile pentru niște oameni care nu respectă muntele!”, ”Sper ca părinții lor să fie puși să plătească intervenția” – sunt doar câteva dintre comentariile celor care vor sancțiuni drastice pentru ”drumeții” pentru care se intervine din cauze ­imputabile lor.