Cu o situație deloc simplă în clasament, acolo unde a adunat doar șase puncte în primele opt etape, FC Petrolul are mare nevoie să înceapă să câștige, pentru ca linia din clasament să nu devină tot mai apăsătoare. În fața formației lui Liviu Ciobotariu se află Dinamo București, nu doar o rivală tradițională, ci și una dintre cele mai în formă echipe ale acestui start de campionat. ”Întâlnim o echipă foarte bună, cu jucători de calitate și cu un antrenor foarte bun, dar, ca de fiecare dată, pregătim jocul doar cu gândul la victorie. Ne dorim foarte mult să câștigăm, mai ales că venim după două înfrângeri în campionat și suntem conștienți că suntem datori față de toată lumea. Va trebui să ne luptăm pentru cele trei puncte și sper că pauza competițională ne-a priit, pentru că am avut mai mult timp la dispoziție ca să reglăm din probleme, atât cele fizice, cât și cele tactice”, a spus Liviu Ciobotariu. ”Este clar că victoria ne-ar aduce o gură mare de oxigen. Nu ne temem de adversar, dar trebuie să recunoaștem că Dinamo este într-o formă foarte bună, a marcat multe goluri în acest sezon și va trebui să fim foarte atenți în special pe faza defensivă, să nu ne lăsăm descoperiți în apărare”, a continuat tehnicianul „galben-albaștrilor”. Liviu Ciobotariu are, pentru confruntarea cu Dinamo, întreg lotul valid, dar, evident, nu va putea miza pe ultimii transferați, cei care au nevoie de timp pentru a recupera deficitul de pregătire fizică. „Este clar că or să apară schimbări în primul 11, pentru că este normal să le ofer șanse și celor care au jucat mai puțin și s-au antrenat foarte bine. Chiar îmi este greu, acum, să fac echipa de start, dar voi ține cont de randamentul lor din antrenamente și, bineînțeles, din meciurile oficiale pe care le-au jucat. Am făcut transferuri bune în ultima perioadă, dar o parte dintre cei care au venit nu sunt la 100% apți din punct de vedere fizic și, atunci, trebuie să avem răbdare cu ei. Singurii care ar fi mai aproape sunt Rafinha și Correia, în schimb Chajia și Onguene încă nu se antrenează cu grupul, mai au nevoie de timp până să se integreze. Dar, au calitate foarte bună și sunt convins că atunci când vor fi pregătiți ne vor fi de mare ajutor”, a afirmat Liviu Ciobotariu, cel care a avut un mesaj și pentru fani. „Jucăm pe teren propriu și, sunt convins, spectacolul va fi garantat, pentru că suporterii noștri sunt minunați și vor face, ca de fiecare dată, o atmosferă senzațională. Suntem datori față de acești oameni, iar ei sunt îndreptățiți să fie supărați pe această situație. Sunt niște oameni care merită mult mai mult și trebuie să ne ridicăm la nivelul lor. Așa cum ei au făcut mereu spectacol, așa trebuie să facem și noi! Ok, dacă nu putem să-i răsplătim prin calitate, atunci trebuie să le arătăm că avem atitudine și determinare!”, a concluzionat antrenorul Petrolului. Partida cu Dinamo a fost prefațată și de unul dintre cei mai experimentați jucători ai „galben-albaștrilor”, fundașul central Paul Papp. „Va fi o partidă echilibrată, dificilă, în care se întâlnesc două echipe bune. Suntem obligați să câștigăm cele trei puncte, suntem pregătiți, știm ce avem de făcut și sperăm din tot sufletul să ne bucurăm fanii, pentru că le-am rămas datori”, a spus Papp. „Nu cred că există un blocaj, în ceea ce ne privește, dar suferim la capitolul puncte. Suntem încrezători, pentru că avem un grup bun și, până la urmă, tot noi trebuie să o scoatem la capăt. Știm ce înseamnă presiunea, suntem obișnuiți cu ea și sunt convins că vor veni și rezultatele, pentru că ne pregătim bine”, a mai adăugat Papp. Meciul Petrolul-Dinamo este programat astăzi, de la ora 21.00.