FC Petrolul Ploiești a ajuns la un acord cu fotbalistul camerunez Jérôme Junior Onguéné, acesta semnând un angajament valabil pentru sezonul în curs, cu opțiune de prelungire pentru cel următor.

În vârstă de 27 ani, Jérôme Onguéné măsoară 1.86 metri și evoluează pe postul de fundaș central. Are 10 selecții în naționala Camerunului, deși ca junior a reprezentat Franța, câștigând Campionatul European U19 din 2016, într-o echipă cu fotbaliști precum Kilian Mbappe sau Marcus Thuram.

A început fotbalul la gruparea franceză Sochaux, având ulterior experiențe la Stuttgart, Genoa, Frankfurt, Servette și Salzburg. Cu cei din urmă a jucat în cele mai importante competiții europene intercluburi, bifând 13 meciuri în Champions League și 8 partide în Europa League, unde a reușit să înscrie și un gol.

În Austria, Onguene a câștigat 5 titluri de campion și 4 Cupe alături de Salzburg, iar la Servette și-a trecut în palmares Cupa Elveției, devenind jucătorul cu cel mai impresionant CV din lotul petrolist!