Timp de două zile, în sala “ Virgil Dudău” din Breaza a avut loc prima ediție a Cupei “Radu Voina”. Competiția s-a desfășurat la categoria minihandbal – masculin și feminin.

Din cadrul clubului gazdă au participat grupa de minihandbal feminin – pregătită de doamna Uțu Alina și minihandbal masculin – pregătită de doamna Cristescu Gabriela. Alături de cele două echipe au mai participat alte zece formații, reprezentând, la feminin, CSS ­Ploiești, CSM Ploiești, ACS Bucov, CS Câmpina, CS ­Ariceștii Rahtivani.

La categoria masculin, echipele invitate au fost ACS Tineretul Mizil, CSO Mizil, ACS Transilvania Brașov, Academia Junior Ploiești și HC Birtalan.

Putem spune că, de la prima ediție, competiția a fost un succes, chiar sub privirile domnului Radu ­Voina. „Am văzut copii și antrenori fericiți, iar la finalul competiției am primit mulțumiri pentru inițiativă și organizare. Mulțumim celor trei arbitri care au făcut o treabă minunată – Strechioiu Lorena, Aldescu Alexia și Ionescu Raul“ – a fost mesajul gazdelor turneului.