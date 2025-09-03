Zece sportive ale secţiei de gimnastică ritmică a CSM Ploieşti au participat la cea de-a II-a ediţie a Turneului Internaţional „Cumpăna Trophy”, competiţie pe care Primăria și Consiliul Local Cumpăna și Clubul Sportiv „Victoria” Cumpăna, cu sprijinul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Constanța, sub egida Federației Române de Gimnastică Ritmică, au organizat-o în Sala Sporturilor „Simona Amânar”, din Constanţa.

Susţinute de antrenoarea Simona Puiu şi de arbitrul Liliana Băescu, fetele noastre au reuşit să obţină 22 de medalii – 9 de aur, 4 de argint şi 9 de bronz – după cum urmează:

Senioare A, 16 ani și mai mari

• Sabina Enache – locul I la individual compus, cerc și panglică;

• Anisia Drăgan – locul III la individual compus, locul II la minge și măciuci;

• Murărescu Elena – locul V la individual compus, locul III la cerc și panglică;

Junioare A, 14-15 ani

• Delia Stroe – locul I la individual compus, cerc și măciuci;

• Ingrid Gavril – locul III la individual compus, cerc și măciuci;

Junioare II A, 13 ani

• Ștefania Puiu – locul III la individual compus, locul II la cerc și locul I la panglică;

Junioare III A, 10 ani

• Teodora Avramescu – locul V la individual compus, locul I la coardă și locul IIIi la panglică;

Junioare III B, 10 ani

• Diana Mincu – locul I la panglică;

Junioare IV A

• Sofia Rupa, 8 ani – locul II la exercițiul fără obiect;

• Gabriela Puiu, 7 ani – locul III la exercițiul fără obiect.

La competiţia de la Constanţa au fost prezente peste 130 de sportive de la 9 cluburi din ţară: ASC Pro Activ Bucureşti, ACS Dandri Bucureşti, ACS Ritmic Aly Gym Braşov, CSŞ Nr. 1 Constanţa, ACS Carla Ritmic Gim Braşov, CSM Ploieşti, ACS „Alexandra Pavel” Alba Iulia, USEFS Republica Moldova şi CS Victoria Cumpăna.