Echipa de fotbal seniori a CSM Ploieşti a debutat în Liga a 5-a, Seria Est, a campionatului organizat de Asociaţia Judeţeană de Fotbal, reuşind să câştige clar, cu 4-1 (2-0), întâlnirea de pe teren propriu, cu AS Olimpia Cireşanu 1976. După mulți ani, clubul municipalității trece, din nou, la nivel de seniori, încercând să ofere continuitate grupelor de copii și juniori.

Bazată aproape în totalitate pe juniorii clubului, numai doi jucători preluaţi în urma asocierii cu AS Unirea Teleajen făcându-şi loc în lot, formaţia pregătită de Ciprian Pura, Mihail Nicolescu şi Gheorghe Mîrzea a făcut un joc bun la debut, plusul de pregătire şi entuziasm făcând până la urmă diferenţa în prima reprezentație din acest sezon (CSM Ploieşti și-a amânat jocul din prima rundă).