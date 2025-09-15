La nivelul municipiului Ploiești, angajații SGU continuă acțiunile ce au drept scop creșterea nivelului de siguranță în trafic și facilitarea accesului la parcare, care sunt considerate priorități. Astfel, recent, reprezentanții societății menționate au montat separatoare de sens în intersecția cu risc crescut de evenimente rutiere dintre străzile Gheorghe Grigore Cantacuzino și I.L. Caragiale, ca parte a măsurilor de creștere a siguranței traficului rutier în zonă. De asemenea, pentru creșterea nivelului de siguranță în trafic, în special în orele nocturne, s-au montat markeri solari la sensul giratoriu din apropierea centrului comercial AFI, cei de la SGU Ploiești precizând că ”Acești markeri luminează automat în întuneric, oferind o mai bună vizibilitate și ajutând șoferii să se deplaseze în siguranță”. Totodată, pe lângă acțiunile zilnice de întreținere a spațiilor verzi de pe domeniul public al orașului, dar și de ridicare a autovehiculelor care sunt abandonate sau parcate neregulamentar, angajații SGU Ploiești continuă și acțiunile de marcare a spațiilor de parcare.

În acest ultim caz, menționând că s-a realizat marcarea locurilor de parcare din Obor, reprezentanții societății au mai precizat: ”La comanda Primăriei Ploiești, au fost executate recent șapte marcaje noi pentru locuri de parcare pe strada Miorița colț cu strada Eminescu, în imediata vecinătate a Spitalului de Pediatrie. Aceste noi locuri de parcare sunt oferite în regim gratuit, având ca scop principal facilitarea accesului și parcării mașinilor pentru persoanele care se deplasează la acest spital, o zonă cunoscută pentru aglomerația ridicată și dificultățile de parcare”.