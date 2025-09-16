SUA au distrus, la ordinul administrației Trump, contraceptive în valoare de 9,7 milioane de dolari, care fuseseră achiziționate prin programele umanitare ale Agenției pentru Dezvoltarea Internațională a SUA (USAID), potrivit newyorktimes, citată de Mediafax.

Comprimatele, dispozitivele intrauterine și implanturile hormonale au fost achiziționate de agenție înainte de decizia SUA de a renunța la finanțarea achiziționării de contraceptive pentru țările sărace.

Mai multe organizații internaționale s-au oferit să achiziționeze sau să primească drept donație contraceptivele, potrivit unor documente interne studiate de NYT, care informează că distrugerea produselor a costat 167.000 de dolari.

Decizia de a distruge contraceptivele fusese luată încă din iunie. Ministerul Afacerilor Externe belgian a declarat atunci că duce negocieri diplomatice cu Ambasada SUA pentru „găsirea unor alternative de livrare”.

Federația Internațională pentru Planificarea Familială condamnă decizia, catalogând-o drept „un act intenționat de coerciție reproductivă” și estimează că decizia administrației Trump de a distruge contraceptivele va duce la 174.000 de sarcini nedorite și la 56.000 de avorturi nesigure în cinci țări africane (Kenya, Tanzania, Mali, Zambia, Republica Democrată Congo).

Guvernul SUA consideră că aceste produse nu sunt „salvatoare de vieți”, conform definiției date de SUA pentru ajutorul internațional.