Ieri, 31 august a.c., un nou contingent format din 40 de pompieri români a ajuns în Grecia pentru a înlocui echipele care, timp de două săptămâni, au sprijinit autoritățile elene prin activități de stingere a incendiilor și monitorizare a zonelor cu risc din estul Atenei. Printre salvatori se numără şi căpitanul Iulian Pârvulescu, de la ISU Prahova. „Contingentul recent ajuns va continua misiunea cu sprijinul celor nouă mijloace tehnice aflate deja pe teritoriul elen, două autospeciale de stingere a incendiilor de pădure de 3.000 litri, o autospecială de 4.000 litri, una de mare capacitate de 10.000 litri, o cisternă de 30.000 litri, o autospecială pentru intervenții rapide de 200 litri, o autospecială de comunicații radio, un microbuz și un camion cu container, asigurând astfel continuitatea intervențiilor, dacă situația o va impune”, se meţionează într-un comunicat de presă al pompierilor prahoveni.