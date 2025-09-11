Hidro Prahova S.A. a semnat, ieri, 10 septembrie 2025, contractul de lucrări PH-CL-10 – „Execuție rețele de canalizare în Aglomerarea Șirna și Aglomerarea Poienarii Burchii”. Valoarea investiției este de aproape 90 de milioane de lei (fără TVA), iar durata de implementare este de 24 de luni. Contractul face parte din „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova, în perioada 2014–2020”, finanțat prin fonduri europene. Prin această investiție, în comunele Șirna și Poienarii Burchii vor fi realizate: aproape 37 km de rețele noi de canalizare menajeră; 26 de stații de pompare a apei uzate, echipate la standarde moderne; conducte de refulare cu o lungime de peste 12 km. Pe lângă construcția rețelelor, proiectul presupune furnizarea și montajul echipamentelor tehnologice, testarea și punerea în funcțiune, instruirea personalului operatorului și remedierea eventualelor defecte în perioada de garanție. „Acest proiect reprezintă un pas important pentru creșterea calității vieții în comunitățile prahovene din zona de sud a județului. Continuăm, alături de Consiliul Județean Prahova, să investim în infrastructura de apă și canalizare, pentru servicii moderne și sigure”, transmite conducerea Hidro Prahova S.A. Semnarea acestui contract evidențiază efortul comun al societății Hidro Prahova S.A. și al Consiliului Județean Prahova pentru dezvoltarea și creșterea calității vieții în localitățile din județul Prahova. Consiliul Județean Prahova, prin președintele Virgiliu Daniel Nanu, sprijină în permanență operatorul regional pentru implementarea investițiilor durabile și pentru modernizarea infrastructurii la nivel județean.