Circa 500 de spectatori au fost prezenţi pe Hipodromul Ploieşti pentru a asista la prima reuniune hipică oficială de după vacanţa de vară, organizată de Clubul Sportiv Municipal Ploieşti, sub autoritatea Consiliului Local Ploieşti şi a Primăriei Municipiului Ploieşti, în parteneriat cu Jockey Club Român!

A fost un eveniment cu şase curse în program, patru de trap şi două de galop, principalele întreceri fiind Premiul „Radu Stanian”- la trap şi Premiul „Alexandru B. Stirbey”- la galop.

Cea mai importantă cursă de galop a zilei, dotată cu Premiul „Alexandru B. Stirbey”, i-a revenit armăsarului Arctic Blast (jocheu Yordan Cholakov, proprietar Florin Nădrag), urmat de Clear To Land şi Dorino. În cealaltă cursă de galop a zilei, Premiul „Alexandru N. Lahovary”, s-a impus armăsarul Alnitak (jocheu Valentin Atanasov, proprietar Florin Adrian Matei), după o luptă strânsă cu Yiengaa (jocheu Yordan Cholakov, proprietar Florin Nădrag).

La trap, Premiul „Radu Stanian” a fost câştigat clar de armăsarul Nelstrong (driver Nicolaie Marin, proprietar Ferm Prod), care nu i-a dat nicio şansă urmăritorului Catania R. (driver Adrian Marciu, proprietar Ionuţ Velicu). În celelalte curse de trap ale zilei s-au impus Vijelie Sti (driver Nicolaie Marin, proprietar George Alin Marin) – Premiul Luptător, Indigo (driver Cristian Slate, proprietar Tiberiu Barbu) – Premiul Magnat şi Platin (driver Mihai Prună, proprietar RNP) – Premiul Latin.

Următoarea reuniune hipică este programată duminică, 14 septembrie, atunci când se va ţine Premiul Speranţelor.