Naționala U21 a României a evoluat împotriva naționalei din San Marino, în preliminariile EURO 2027, câștigând cu 2-0, la capătul unui meci dominat clar. În primul meci din calificări, România a încheiat la egalitate meciul cu Kosovo de la Iași, scor 0-0, în ambele partide, jucătorul ”under” al Petrolului – Alin Boțogan- prinzând minute pe teren. Cu Kosovo, acesta a intrat pe final de meci, iar în San Marino, mijlocașul nostru a fost titular.

SAN MARINO – ROMÂNA 0-2

Au marcat: Lorenzo Biliboc (11), Atanas Trică (87)

România: 1. Lefter – 13. Strata (2. Țuțu 82), 3. Duțu, 6. Tudose, 19. Ciubotaru – 15. Boțogan (8. Vulturar 72) – 22. Biliboc, 18. Szimionaș, 10. Radaslavescu (20. Vermeșan 72), 7. Musi (14. Pop 59) – 11. Burnete (9. Trică 59)

Selecționer: Costin CureleaRezerve 23. Rafailă – 4. Jălade, 5. Pașcalău, 17. Rădulescu

”Naționala mare” – multe semne de întrebare

După ce a marcat rapid două goluri la Nicosia, în fața Ciprului, naționala României a fost egalată în partida contând pentru preliminariile CM 2026.

Elevii lui Mircea Lucescu și-au cam compromis, prin acest rezultat rușinos, șansele la un loc de baraj, măcar, din această grupă de calificare, posibilitatea de a mai ajunge la Mondialul din 2026 fiind acum legată doar de ”barajul” formațiilor clasate pe primul loc în Nations League.

CIPRU – ROMÂNIA 2-2

Au marcat: Loizou 29, Charalampous 76 / Drăguș 2, 18

CIPRU: 12. Fabiano – 16. Shikkis, 15. Shelis, 19. Laifis, 2. Pileas – 20. Kastanos-cpt., 8. Kousoulos (5. Charalampous, 62)- 13. Costi (23. Cham. Kyriakou, 68) – 21. Tzionis (14. Koutsakos, 88), 9. Pittas, 17. Loizou (11. Kakoulli, 62). Selecționer: Apostolos MantziosRezerve: 1. Mall, 22. Michael – 3. Panagiotou, 4. Andreou, 6. Satsias,

7. Anderson Correia, 10. Sotiriou, 18. Artymatas

ROMÂNIA: 12. Moldovan – 2. Rațiu, 5. Ghiță, 15. Burcă, 11. Bancu – 18. R. Marin (8. Șut, 80) (19. Tănase, 85), 6. M. Marin, 10. Stanciu-cpt. – 20. Man (23. Sorescu, 80), 7. Drăguș, 14. Dobre (17. Miculescu, 65). Selecționer: Mircea Lucescu

Rezerve: 1. Târnovanu, 16. Sava – 3. M. Popescu, 4. Chipciu, 9. Baiaram, 13. Screciu, 21. Olaru, 22. Mitriță

Roche – șanse la o calificare istorică

Fundașul Petrolului, Yohan Roche, cel care a lipsit atât de mult echipei în ultima deplasare, de la Farul, a fost titular în ambele partide susținute de echipa sa, Benin, în preliminariile Mondialului, având contribuții decisive la succesele cu Zimbabwe și Lesotho (1-0, respectiv 4-0). Roche și Benin păstrează șanse la o calificare istorică pentru naționala africană care nici măcar nu evoluează pe teren propriu în preliminarii, jucând meciurile de ”acasă” în Coasta de Fildeș.