La începutul acestei săptămâni, la sediul Primăriei Ploiești au fost semnate contractele de finanțare nerambursabilă cu cele 25 de organizații neguvernamentale declarate câștigătoare în urma sesiunii de selecție. Evenimentul a avut loc în contextul în care, în luna iulie 2025, municipalitatea a anunțat deschiderea unei sesiuni de selecție, în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pentru ONG-uri, în baza Legii nr. 350/2005. În urma organizării acestei sesiuni, în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice au fost depuse 43 de proiecte. Suma totală aprobată din bugetul local pentru finanțarea menționată a fost de 2.847.221,80 lei, iar bugetul cumulat al proiectelor acceptate este în valoare de 2.018.414 lei, înmânarea contractelor de finanțare nerambursabilă fiind realizată de către primarul Mihai Polițeanu. Potrivit Primăriei Ploiești, proiectele și asociațiile declarate câștigătoare sunt următoarele: Asociația Întoarce-te la Sport – Proiectul „Stare de bine pentru seniorii Ploieștiului”; Asociația Double A Tenis Club – Proiectul „Set, Meci, Ploiești: Educație prin Tenis”; Asociația EuroSpirit – Proiectul „The Voice – Un podcast pentru TINEri”; Asociația EuroSpirit – Proiectul „Muzeul Colecțiilor – O Poveste Deschisă Publicului”; Asociația Localităților şi Zonelor Istorice şi de Artă din România – ALZIAR – Proiectul „Tabăra Internațională de creație artistică Bijuterii Arhitecturale Ploieștene, Plein Air, ediția I”; Asociația SASORI KARATE FITNESS CLUB – Proiectul „Câștigăm sau învățăm”; Asociația Parteneri pentru comunitate – Proiectul „ECO Logic”; Organizația Umanitară CONCORDIA – Proiectul „Sprijin integrat pentru copii și familii vulnerabile din Ploiești” ; Asociația Diabeticilor din Prahova – Proiectul „Start la Viață Sănătoasă – Nutriție și Mișcare pentru Viitor”; Asociația Club Sportiv Prahova Ploiești – Proiectul „Prahova Ploiești la Turneul Final de fotbal Feminin Junioare U17” ; Asociația Eduart Miclea – Proiectul „Flautul magic în mijlocul ploieștenilor”; Asociația Clubul Sportiv Arhivarul – Proiectul „Ploiești Jazz Twenty Hearts”; Asociația Județeană de Handbal Prahova – Proiectul „Ploiești Handbal Challenge: Echipe, Pasiune, Performanță”; Asociația PRO ANIMUS RO București – Proiectul „Aparatul cardiovascular în oncologie: de la riscuri la recuperare”; Asociația pentru Educație, Formare și Cultură PERFEKT INFO – Proiectul „Primii pași în educația rutieră” ; Asociația AMURAL – Proiectul „LUMINA NOCTIS. Călătorie Sonoră și Vizuală: Marii Clasici” ; Asociația Club Sportiv Roțile Schimbării – Proiectul „RIO-Resurse Interioare în Orașul meu”; Asociația Club Sportiv Roțile Schimbării – Proiectul „ICA-Incluziune prin Ciclism Adaptat”; Asociația Club Sportiv Roțile Schimbării – Proiectul „PAS-Prevenirea Accidentelor și Sănătate”; Asociația Club Sportiv Republica Ploiești – Proiectul „ATLETISMUL – Sportul Sporturilor. Performanță în rândul copiilor și juniorilor”; Asociația APPALOOSA – Proiectul „Activități cu sens pentru dezvoltarea generației tinere”; Asociația de Sprijin și Binefacere – Proiectul „Elevi instruiți în acordarea primului ajutor-Școala Sigură”; Asociația Alianța Franceză Ploiești – Proiectul „Școli fericite: educația pozitivă deschisă spre societate pentru starea de bine a tinerilor”; Fundația Comunitară Prahova – Proiectul „G.O.A.T Festival – ediția a doua”; Asociația Clubul Sportiv Petrosport Ploiești – Proiectul „Petrosport: Echipa, Efort, Excelenţă”. Reamintim faptul că, anul acesta, finanțările nerambursabile pentru inițiative non profit au fost la cel mai înalt nivel din istoria orașului, așa cum a anunțat municipalitatea. În vederea accesării de fonduri nerambursabile au putut aplica persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial, care desfășoară activități nonprofit în sprijinul unor obiective de interes public local, în domeniile: social și incluziune socială; educațional și cultural; sport-de masă și de performanță; sănătate și protecția mediului; tineret. Valoarea finanțării solicitate pentru un singur proiect, pentru fiecare dintre domeniile menționate, a fost de 10.000 de lei (suma minimă) și 150.000 de lei (suma maximă) – pentru persoanele juridice, respectiv de 5.000 de lei (suma minimă) și 50.000 de lei (maximă)- pentru persoanele fizice, iar valoarea maximă eligibilă a unui proiect pentru ONG-urile nou înființate, care nu au depus bilanțul contabil, nu a putut depăși 50.000 de lei.