V. S.

Astra Vagoane Arad, renumitul producător român de tramvaie, reprezentat de casa de avocatură Țuca Zbârcea și Asociații, a solicitat și a obținut suspendarea licitației organizate de Primăria Ploiești de achiziție a 20 de tramvaie destinate transportului public de călători.

Avocații societății Astra Vagoane au formulat contestație împoriva răspunsului dat de Primăria Ploiești la întrebările transmise de ofertant, de clarificare a cerințelor din documentația de atribuire, dar și a draftului de contract.

Concret, în contestația depusă la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, Astra Vagoane Arad solicită suspendarea procedurii de licitație publică până la soluționarea contestației (măsură deja aplicată, licitația fiind în prezent suspendată), anularea refuzului autorității contractante (Primăria Ploiești) de a adopta măsuri de remediere a cerințelor din documentația de atribuire, obligarea Primăriei Ploiești să adopte măsuri de remediere a cerințelor din caietul de sarcini și obligarea Primăriei Ploiești la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de demersul făcut de Astra Vagoane.

Ce spun, pe scurt, reprezentanții societății arădene producătoare de tramvaie? ”Cerințele achiziției, astfel cum au fost modificate prin răspunsul consolidat (n.n. – la întrebările adresate Primăriei Ploiești de către ofertant), conțin o serie de aspecte de nelegalitate și incoerențe tehnice și/sau juridice”.

Pe cele 18 pagini ale contestației depuse la CNSC, avocații societății Astra Vagoane Arad au atacat toate cerințele din caietul de sarcini care ”încalcă principiile care stau la baza organizării licitațiilor publice și de atribuire a contractelor de achiziție publică”.