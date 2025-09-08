F.T.

În contextul debutului anului școlar 2025-2026, atât reprezentanții IPJ, cât și ai ISU Prahova vor continua activitățile specifice pentru asigurarea unui climat corespunzător în incinta și în zona adiacentă celor 640 de unităţi de învăţământ preuniversitar din județ.

Dar, premergător începutului școlii, reprezentanții celor două instituții au efectutat o serie de controale pentru prevenirea unor evenimente nedorite.

În acest sens, după cum se precizează într-un comunicat al poliției prahovene, unele dintre acestea au vizat « verificarea” celor 125 de autovehicule destinate efectuării transportului școlar, context în care au fost instruiți 130 de conducători ai acestor tipuri de autovehicule cu privire la conduita preventivă pe timpul efectuării transportului elevilor. Totodată, au fost evaluate riscurile și vulnerabilitățile existente, pe baza situației operative înregistrate în anul școlar anterior, stabilindu-se menținerea patrulelor mixte care acționează cu caracter permanent pe timpul procesului educativ, în zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza județului».

Pe cale de consecință, și pe parcursul anului 2025-2026, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova vor fi întreprinse următoarele măsuri: asigurarea prezenței polițiștilor la deschiderea noului an școlar; asigurarea fluidizării traficului în zonele din apropierea unităților de învățământ; includerea școlilor în itinerariile de patrulare ale polițiștilor din cadrul dispozitivelor de menținere a ordinii și siguranţei publice; asigurarea intervenției specifice de către structurile de ordine publică în cazul producerii unor evenimente în incinta sau în zonele adiacente școlilor etc. «Pentru pompieri – după cum se menționează într-un comunicat al ISU Prahova – fiecare copil aflat într-o sală de clasă înseamnă o responsabilitate în plus și o viață care trebuie protejată. Din acest motiv, siguranța în școli nu este doar o obligație legală, ci și o datorie morală, pe care o împlinim prin prevenire, instruire și colaborare permanentă».

În legătură cu autorizarea din punctul de vedere al securităţii la incendiu, tot ISU Prahova mai precizează faptul că, la nivelul județului Prahova, din totalul celor 872 de clădiri cu destinația de unități de învățământ, 643 nu necesită solicitarea și obținerea autorizației de securitate la incendiu, 191 au obținut autorizația de securitate la incendiu, iar 38 sunt în diferite etape ale procesului de avizare – autorizare.

De asemenea, aceeași sursă mai precizează faptul că «unitățile de învățământ nu intră sub incidența H.G. nr. 915/2015 privind stabilirea criteriilor pentru oprirea funcționarii ori utilizării construcțiilor sau amenajărilor determinate de încălcarea gravă a cerinței de securitate la incendiu, în sensul în care nu poate fi dispusă măsura complementară de oprire a funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor care nu au autorizaţie de securitate la incendiu».

Totodată, la fel ca și reprezentanții IPJ Prahova, și cei ai ISU vor continua și în anul școlar 2025-2026 activitățile specifice ce intră în atribuțiile instituției, respectiv asigurarea respectării măsurilor de prevenire a incendiilor. De asemenea, pe lângă controalele de prevenire, periodic vor avea loc exerciţii de alarmare şi evacuare în situaţii de urgenţă, instruiri și recunoașteri în teren pentru stabilirea și/sau actualizarea concepției de intervenție. (Foto cu ­caracter ilustrativ)