De la 1 octombrie 2025, Revisal devine Reges-Online, astfel că angajatorii mai au la dispoziție puțin peste două săptămîni pentru a se înregistra în noul Registru general de evidență a salariaților, pentru a nu risca amenzi, potrivit StartUp Café.

Concret, prin Hotărârea nr. 295/2025 privind Registrul general de evidență a salariaților – Reges Online s-a stabilit că firmele au la dispoziție 6 luni, din momentul publicării actului în Monitorul Oficial pe 31 martie 2025, pentru a se înregistra în noul sistem. Astfel, termenul limită pentru angajatori este 30 septembrie 2025.

Încălcarea acestei obligații constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei, conform Hotărârii nr. 295/2025.

Totodată, angajatorii au obligația ca până la finalul acestei luni să completeze și să transmită în Registru toate elementele contractelor individuale de muncă active la data accesării Registrului, care nu se regăsesc în sistemul informatic care face obiectul soluției tehnice pentru transmiterea datelor în registru de către angajatori.

Nerespectarea acestei obligații constituie, de asemenea, contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Și Ministrul Muncii, Petre-Florin Manole, i-a sfătuit pe angajatori să se înroleze din timp în noul sistem, pentru a evita aglomerația și amenzile. „De la 1 octombrie 2025, Revisal devine Reges-Online. Este un pas spre mai multă transparență, siguranță și accesibilitate permanentă la istoricul contractelor de muncă. Nu e nevoie să mutați datele, totul este deja în sistem. Trebuie doar să vă creați cont, rapid și simplu. Îi încurajez pe angajatori să se înroleze din timp, pentru a evita aglomerația și amenzile, dar mai ales pentru a arăta responsabilitate față de oamenii pe care îi au în grijă”, a anunțat ministrul într-o postare pe Facebook .