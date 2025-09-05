– Care e diferența dintre vineri și restul zilelor?
– Vineri zâmbești chiar și fără motiv.
Un băiat o întreabă pe mama sa:
– Mamă, îmi iei o pălărie? Te roooog! Da, te roooog!
– Dacă nu taci, îți rup capu!
– Da, sigur, numai ca să nu-mi iei pălărie…
Nepotul merge în vizită la bunici, care stăteau la sat. După o săptămână, îi spune bunicului său:
– Bunicule, aici e un aer foarte bun, curat, apă limpede și calmă. Dar fetele de aici sunt prea îmbrăcate. Bunicul scoate din buzunar două bomboane, una cu celofan și cealaltă fără.
– Alege una.
Nepotul o alege pe aia cu celofan.
Bunicul său îi spune: – De ce ai ales-o pe aceasta?
– Ei bine, pentru că este mai curată…!!
– Vezi tu, dragul moșului, la fel e și cu fetele astea…
Discuție între ea și el
– Vasile, ce dulce ești… ce bun ești, Vasile… scumpul meu Vasile.. . Ești cel mai tare, Vasile. . . ești unic, Vasile…
– Dar, nu te supăra, de ce îmi spui mereu Vasile? Pe mine mă cheamă Ion!
– Ion? A, da… Am crezut că azi este joi…
-E vineri…
Un orășean merge în Apuseni și îi zice unui cioban:
– Băhh, nene, da’ sărăcie mare e pe aici! Sunteți înapoiați rău! Zi-mi și mie o adresă de unde să iau niște brânză!
– www.branzadeoaie.ro, zice ciobanul.
– Doctore, nu mai văd bine!
– De când?
– De când m-am căsătorit.
– Aha… deci din dragoste.
– Nu, din greșeală!
Un bărbat se întâlnește cu un vechi amic
– Costele, ce bine că te văd. Hai să-ți zic una bună! Un prieten s-a dus la psiholog deoarece credea că are un picior mai scurt. Psihologul l-a lămurit că piciorul celălalt este mai lung… Acum e fericit! La fel e și cu pensiile, dar și cu salariile. S-a spus că nu sunt ele mici, pensiile, ci prețurile mari… Altă viață, Costele!
Directorul iese din cabinet şi văzând secretara că-şi scoate ochelarii pentru a-i curăţa, îi zice:
− Ştii, fără ochelarii tăi pe nas, arăţi mult mai bine.
− Da, e posibil, răspunde ea, fiindcă fără ochelarii mei pe nas, parcă nici tu nu arăţi aşa rău.
Polițistul:
– Domnule, știi că ai trecut pe roșu?
– Da, dar sincer să fiu, nici n-am observat că semaforul era acolo.
– Și de ce ai claxonat?
– M-am enervat că șoferii ceilalți nu înaintau odată!
– Ai permis de conducere?
– Încă nu… dar muncesc la el!
Controlorul intră în autobuz:
– Biletele la control!
Un tânăr se preface că doarme.
Controlorul îl bate pe umăr:
– Tinere, ai bilet?
– N-am, dar am visat că am!
Un reporter intervievează un cuplu:
– Cum de sunteți căsătoriți de 56 de ani și încă vă înțelegeți așa de bine?
– Simplu! În fiecare weekend, noi plecăm în excursii romantice: eu la munte, ea la mare!
– Mărie, ai pus sare în ciorbă?
– Da, am pus! Și io și mama…
– Apoi, pun și eu și mâncați-o voi!
Profesorul de logică:
– Curtea școlii are lungimea de 52 de metri și lățimea de 38 metri. Ce vârstă am eu?
– 44, răspunde Bulă.
– Perfect, Bulă. Explică-le și colegilor tăi cum ai apreciat așa de exact!
– Păi, am un vecin pe jumătate nebun ca dvs. și are doar 22!
Discuție între el și ea
El: – Te-ai tuns?
Ea: – Nu!
EI: – Ai slăbit cumva?
Ea: – Nu!
El: – Dar îmi pari schimbată, Cristina!
Ea: – Eu sunt Andreea…
EI: – Aaa, de aia!
– Dacă mă iubești, de ce vorbești și cu alte femei?
– Le spun cât de mult te iubesc!
– Cât costă o pizza?
– 30 de lei, dar fetelor frumoase Ie facem reducere…
– OK, cât trebuie să vă dau?
– 30 de Iei…
Doi tineri stăteau pe o bancă.
După o oră de liniște, băiatul se decide să rupă tăcerea:
– Nu vrei să mergem la mine în apartament?
– Nu aveam de gând, însă m-ai convins.
– Care este asemănarea dintre România şi Japonia?
–Ambele ţări au trenuri suspendate!
– Cât costă sesiunea de hipnoză?
– 400 lei.
– Mi se pare scump…
– Nu ți se pare scump!
– Nu mi se pare, nu mi se pare, nu mi se pare scump….
O femeie se plânge prietenei sale:
– O săptămână întreagă îl bat la cap pe soțul meu să facă reparație în baie.
– Și care e rezultatul?
– Idiotul, miercuri a agățat pe ușă o tăbliță ”WC-ul este închis pe durata reparației” și a plecat pentru două zile la pescuit.
O doamnă trece pe lângă un pescar care stătea pe malul apei:
– Și… mușcă peștele?
– Nu, doamnă, puteți să-I mângâiați fără frică.
La recepție:
– Hotelul dvs are și piscină?
– Da, bineînțeles!
– Și avem acces?
– Da, bineînțeles.
– E pe gratis?
– Da, bineînțeles.
– Și putem face baie?
– Nu, că nu are apă.
Un ardelean trece strada și este izbit de o mașină, dar nu pățește aproape nimic.
Speriat, șoferul îi pune câteva hârtii de 100 lei în mână ca să împace situația.
Bucuros, ardeleanul îl întreabă pe șoferul speriat:
– Treceți des pe aici, domnule?
Două neveste de vierme se întâlnesc la o cafeluţă.
– Unde-i azi bărbatu-tău?
– La pescuit!…
Un hoț intră într-o casă. La un moment dat sună telefonul fix, iar din obișnuință, așa cum făcea la el acasă, răspunde.
– Alo, familia Popescu?, se aude de la capătul firului.
– Nu ştiu, mânca-ţi-aş, de-abia am intrat, răspunde hoțul.
Un studiu recent a demonstrat că femeile care au o greutate mai mare trăiesc mai mult decât bărbații care menționează asta.
La prima întâlnire:
El: Lucrez cu animalele în fiecare zi!
Ea: Ce draguț! Cu ce te ocupi?
El: Sunt măcelar.
Când știi că iubita ta s-a îngrășat?
Atunci când începe să încapă în hainele nevestei tale!