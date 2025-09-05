– Care e diferența dintre vineri și restul zilelor?

– Vineri zâmbești chiar și fără motiv.

Un băiat o întreabă pe mama sa:

– Mamă, îmi iei o pălărie? Te roooog! Da, te roooog!

– Dacă nu taci, îți rup capu!

– Da, sigur, numai ca să nu-mi iei pălărie…

Nepotul merge în vizită la bunici, care stăteau la sat. După o săptămână, îi spune bunicului său:

– Bunicule, aici e un aer foarte bun, curat, apă limpede și calmă. Dar fetele de aici sunt prea îmbrăcate. Bunicul scoate din buzunar două bomboane, una cu celofan și cealaltă fără.

– Alege una.

Nepotul o alege pe aia cu celofan.

Bunicul său îi spune: – De ce ai ales-o pe aceasta?

– Ei bine, pentru că este mai curată…!!

– Vezi tu, dragul moșului, la fel e și cu fetele astea…

Discuție între ea și el

– Vasile, ce dulce ești… ce bun ești, Vasile… scumpul meu Vasile.. . Ești cel mai tare, Vasile. . . ești unic, Vasile…

– Dar, nu te supăra, de ce îmi spui mereu Vasile? Pe mine mă cheamă Ion!

– Ion? A, da… Am crezut că azi este joi…

-E vineri…

Un orășean merge în Apuseni și îi zice unui cioban:

– Băhh, nene, da’ sărăcie mare e pe aici! Sunteți înapoiați rău! Zi-mi și mie o adresă de unde să iau niște brânză!

– www.branzadeoaie.ro, zice ciobanul.

– Doctore, nu mai văd bine!

– De când?

– De când m-am căsătorit.

– Aha… deci din dragoste.

– Nu, din greșeală!

Un bărbat se întâlnește cu un vechi amic

– Costele, ce bine că te văd. Hai să-ți zic una bună! Un prieten s-a dus la psiholog deoarece credea că are un picior mai scurt. Psihologul l-a lămurit că piciorul celălalt este mai lung… Acum e fericit! La fel e și cu pensiile, dar și cu salariile. S-a spus că nu sunt ele mici, pensiile, ci prețurile mari… Altă viață, Costele!

Directorul iese din cabinet şi văzând secretara că-şi scoate ochelarii pentru a-i curăţa, îi zice:

− Ştii, fără ochelarii tăi pe nas, arăţi mult mai bine.

− Da, e posibil, răspunde ea, fiindcă fără ochelarii mei pe nas, parcă nici tu nu arăţi aşa rău.

Polițistul:

– Domnule, știi că ai trecut pe roșu?

– Da, dar sincer să fiu, nici n-am observat că semaforul era acolo.

– Și de ce ai claxonat?

– M-am enervat că șoferii ceilalți nu înaintau odată!

– Ai permis de conducere?

– Încă nu… dar muncesc la el!

Controlorul intră în autobuz:

– Biletele la control!

Un tânăr se preface că doarme.

Controlorul îl bate pe umăr:

– Tinere, ai bilet?

– N-am, dar am visat că am!

Un reporter intervievează un cuplu:

– Cum de sunteți căsătoriți de 56 de ani și încă vă înțelegeți așa de bine?

– Simplu! În fiecare weekend, noi plecăm în excursii romantice: eu la munte, ea la mare!

– Mărie, ai pus sare în ciorbă?

– Da, am pus! Și io și mama…

– Apoi, pun și eu și mâncați-o voi!

Profesorul de logică:

– Curtea școlii are lungimea de 52 de metri și lățimea de 38 metri. Ce vârstă am eu?

– 44, răspunde Bulă.

– Perfect, Bulă. Explică-le și colegilor tăi cum ai apreciat așa de exact!

– Păi, am un vecin pe jumătate nebun ca dvs. și are doar 22!

Discuție între el și ea

El: – Te-ai tuns?

Ea: – Nu!

EI: – Ai slăbit cumva?

Ea: – Nu!

El: – Dar îmi pari schimbată, Cristina!

Ea: – Eu sunt Andreea…

EI: – Aaa, de aia!

– Dacă mă iubești, de ce vorbești și cu alte femei?

– Le spun cât de mult te iubesc!

– Cât costă o pizza?

– 30 de lei, dar fetelor frumoase Ie facem reducere…

– OK, cât trebuie să vă dau?

– 30 de Iei…

Doi tineri stăteau pe o bancă.

După o oră de liniște, băiatul se decide să rupă tăcerea:

– Nu vrei să mergem la mine în apartament?

– Nu aveam de gând, însă m-ai convins.

– Care este asemănarea dintre România şi Japonia?

–Ambele ţări au trenuri suspendate!

– Cât costă sesiunea de hipnoză?

– 400 lei.

– Mi se pare scump…

– Nu ți se pare scump!

– Nu mi se pare, nu mi se pare, nu mi se pare scump….

O femeie se plânge prietenei sale:

– O săptămână întreagă îl bat la cap pe soțul meu să facă reparație în baie.

– Și care e rezultatul?

– Idiotul, miercuri a agățat pe ușă o tăbliță ”WC-ul este închis pe durata reparației” și a plecat pentru două zile la pescuit.

O doamnă trece pe lângă un pescar care stătea pe malul apei:

– Și… mușcă peștele?

– Nu, doamnă, puteți să-I mângâiați fără frică.

La recepție:

– Hotelul dvs are și piscină?

– Da, bineînțeles!

– Și avem acces?

– Da, bineînțeles.

– E pe gratis?

– Da, bineînțeles.

– Și putem face baie?

– Nu, că nu are apă.

Un ardelean trece strada și este izbit de o mașină, dar nu pățește aproape nimic.

Speriat, șoferul îi pune câteva hârtii de 100 lei în mână ca să împace situația.

Bucuros, ardeleanul îl întreabă pe șoferul speriat:

– Treceți des pe aici, domnule?

Două neveste de vierme se întâlnesc la o cafeluţă.

– Unde-i azi bărbatu-tău?

– La pescuit!…

Un hoț intră într-o casă. La un moment dat sună telefonul fix, iar din obișnuință, așa cum făcea la el acasă, răspunde.

– Alo, familia Popescu?, se aude de la capătul firului.

– Nu ştiu, mânca-ţi-aş, de-abia am intrat, răspunde hoțul.

Un studiu recent a demonstrat că femeile care au o greutate mai mare trăiesc mai mult decât bărbații care menționează asta.

La prima întâlnire:

El: Lucrez cu animalele în fiecare zi!

Ea: Ce draguț! Cu ce te ocupi?

El: Sunt măcelar.

Când știi că iubita ta s-a îngrășat?

Atunci când începe să încapă în hainele nevestei tale!