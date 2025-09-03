V. S.

Președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Nanu, l-a primit, ieri, pe Lior Ben Dor, ambasadorul Statului Israel în România, care s-a aflat într-o vizită în județul Prahova, la invitația președintelui Camerei de Comerț și Industrie Prahova, Aurelian Gogulescu.

Discuțiile de la Consiliul Județean Prahova au vizat oportunitățile de colaborare economică și atragerea de noi investiții israeliene în județ, cu accent pe dezvoltarea industriei și consolidarea parteneriatelor bilaterale.

Președintele Consiliului Județean, Virgiliu Nanu, a subliniat avantajele competitive ale județului Prahova: forța de muncă bine calificată, infrastructura în plină dezvoltare și poziționarea geografică strategică – la o oră de Capitală și la câteva ore de Portul Constanța. În plus, proiectele majore de infrastructură aflate în implementare vor întări și mai mult potențialul județului de a atrage investiții.

Consiliul Județean Prahova rămâne deschis dialogului și colaborării internaționale, urmărind să transforme județul într-un hub economic și investițional de referință, transmit reprezentanții administrației județene.