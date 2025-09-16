Duminică, 14 septembrie, echipa de handbal feminin AlPHa Prahova a început sezonul cu dreptul, obținând o victorie categorică în deplasare la CNOPJ Bistrița, scor 43–31 (pauză 20–13).

Meciul a fost dominat de formația prahoveană de la început până la final, cu un ritm constant și o implicare din partea întregului lot. Antrenorul Cristian Roșu a rulat toate jucătoarele, oferind minute importante inclusiv junioarelor, pentru a crește omogenitatea echipei și încrederea grupului.

”Am început meciul foarte bine și am reușit să menținem același nivel pe toată durata partidei. Toate jucătoarele au primit minute, ceea ce e important pentru omogenitatea echipei și pentru moralul grupului. Spre final am jucat doar cu jucătoarele de la J1, pentru a le da șansa să acumuleze experiență și să prindă mai multă încredere. Sunt mulțumit de atitudinea echipei și de modul în care fiecare a contribuit”, a declarat antrenorul Cristian Roșu.

Și jucătoarea Andreea Coman, una dintre protagonistele partidei, a subliniat importanța începutului pozitiv: ”Ne bucurăm că am început sezonul cu o victorie. A fost un meci în care fiecare dintre noi a avut șansa să contribuie și cred că asta se simte în atmosferă. Ne dorim să păstrăm același spirit și să creștem de la meci la meci.”

Top marcatori AlPHa Prahova în acest meci:

• Andreea Coman – 16 goluri

• Raluca Geangu – 7 goluri

• Elena Diana Andrița – 6 goluri

Victoria de la Bistrița confirmă începutul ­promițător al echipei AlPHa Prahova și oferă un plus de încredere pentru etapele următoare ale campionatului.