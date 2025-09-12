V. Stoica

Directorul CSJ Prahova, Ionuț Urzeală, a lansat, la șase luni de mandat la conducerea clubului aflat în subordinea Consiliului Județean, noua identitate a structurii sportive finanțate de la bugetul Prahovei.

Sub sloganul ”Creștem acasă, jucăm pentru Prahova” și cu noua siglă – alPHa Prahova – Ionuț Urzeală a marcat ieri, în cadrul unei conferințe de presă susținute la sediul Consiliului Județean Prahova, parcurgerea unei jumătăți de an de când a preluat funcția de director al clubului prahovean.

”Astăzi vreau să încep prin a vă povesti ce a însemnat pentru noi ultimele șase luni. A fost o perioadă în care am pus ordine, am reașezat lucrurile și am încercat să redăm clubului stabilitate și direcție. Nu a fost simplu – am luat decizii grele, am trecut prin momente delicate – dar toate cu un singur scop: să păstrăm tradiția vie și să pregătim terenul pentru viitor.

Am continuat să investim în ramurile tradiționale ale clubului, handbal și baschet, iar în ceea ce privește voleiul, chiar dacă acum este suspendat, rămâne parte din identitatea noastră și îl vom readuce atunci când contextul o va permite. În prima etapă, am ales să ne concentrăm pe ramura feminină, acolo unde avem tradiție, rezultate și susținere din partea comunității. Am făcut asta și pentru a respecta munca cluburilor care deja au construit solid la masculin, cum este cazul CSM Ploiești la baschet băieți. Din această filozofie se naște motto-ul nostru: Creștem acasă. Jucăm pentru Prahova. Ne dorim ca echipele de seniori să fie construite pe baza jucătoarelor crescute aici, în Prahova, pentru că sportul de performanță începe de acasă, cu identitate locală și cu valori clare.

Și aici vine partea cea mai frumoasă. Astăzi vă prezentăm alPHa Prahova – noua noastră identitate. Dar alPHa nu înseamnă doar un logo sau un manual de brand. Este povestea unui mod de a fi. Omul alPHa înseamnă autodepășire, reziliență, curaj, disciplină și spirit de echipă. Este cel care știe că succesul nu vine doar din talent, ci din muncă și consecvență. Este cel care se ridică atunci când e greu și care înțelege că nu poate reuși singur, ci doar împreună”, a spus Ionuț Urzeală, în debutul prezentării raportului activității sale din ultimele șase luni la conducerea Clubului Sportiv Județean Prahova.

Directorul CSJ Prahova a lansat, odată cu noua siglă a clubului, și noua strategie în promovarea și susținerea sportului în rândul copiilor și al tinerilor. Astfel, noua strategie pornește din școli (urmând ca activități în acest sens să debuteze în iarna acestui an), continuă cu parteneriate reale cu cluburile locale și ajunge până la echipe de seniori cu identitate prahoveană. ”În paralel, lansăm un program unic de educație prin sport, prin care vrem să formăm nu doar sportivi mai buni, ci și caractere puternice”, afirmă Urzeală.

Șase luni în cifre

De la preluarea conducerii clubului, Ionuț Urzeală a ”lucrat” cu un buget relativ restrâns, reducând considerabil cheltuielile. Astfel, conform situațiilor prezentate ieri în cadrul conferinței de presă, dacă în luna martie a acestui an, când a ajuns la conducerea CSJ Prahova, cheltuielile pentru secția Handbal se ridicau la circa 571.000 de lei, cele de la Baschet – la aproape 66.000 de lei, iar la Volei – 22.000 de lei, în luna septembrie s-a ajuns la cheltuieli de 160.000, 40.000 și respectiv ZERO lei (secția Volei fiind suspendată în prezent).

Una dintre deciziile importante a fost plafonarea salariilor antrenorilor și jucătoarelor – la maximum 4.000 de lei – antrenorul principal și circa 2.000 de lei antrenorul secund, sumele fiind valabile și pentru salariile jucătoarelor.

În plus, după lansarea noului brand alPHa, vor fi introduse și biletele la meciurile susținute de echipele clubului, însă cel mai important obiectiv este, momentan, găsirea unui sponsor principal, a cărui siglă să apară inclusiv pe tricourile jucătoarelor.