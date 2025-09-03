Chiar dacă a avut o prestație superioară celei din ultimele confruntări, Petrolul s-a întors fără puncte și de la Constanța, acolo unde a fost învinsă doar după un penalty cel puțin discutabil, dictat cu trei minute înainte de finalul timpului regulamentar.

Farul și Petrolul au oferit un meci spectaculos, în încheierea etapei cu numărul 8 din Superliga, dar doar gazdele au avut motive să sărbătorească la final. Pentru echipa lui Liviu Ciobotariu, în schimb, criza se prelungește și înfrângerile încep să se contabilizeze într-un ritm alarmant, jocul bun al „lupilor”, de la Ovidiu, nefiind dublat, din păcate, și de un rezultat pe măsură.

Tolea (8) a avut ghinion, lovind bara din dreapta lui Buzbuchi cu un șut plasat, iar la finalul primei jumătăți de oră Farul a deschis scorul, Tănasă fructificând, cu o reluare din fața porții, o centrare venită de la Maftei! Replica petroliștilor a fost bună și, la capătul unui contraatac inițiat de Doukansy și continuat de către Grozav, Chică-Roșă (33) a scuturat plasa și a stabilit scorul pauzei: 1-1! O pauză care a venit la pachet, însă, și cu două schimbări forțate în trupa „galben-albastră”: Ricardinho, cel care a forțat intrarea pe teren după ce, la antrenamentul din seara precedentă, s-a lovit la genunchi, și Bălbărău, care s-a ciocnit violent cu Isfan la o fază la care semnalizarea de ofsaid de la margine a venit cu întârziere, n-au mai putut continua și s-au văzut nevoiți să rămână la cabine.

S-a jucat intens și după reluare, cu situații bune de gol trecute în dreptul fiecareia dintre combatante, dar echilibrul l-a rupt, până la urmă, arbitrul Viorel Fluieran, cu o decizie mai degrabă eronată. Centralul a fost chemat la VAR pentru a revedea un duel între Dongmo și Sima (87), schimbându-și decizia luată, inițial, pe teren, chiar dacă părerea majoritară a fost aceea că nu s-ar fi impus lovitura de pedeapsă! Larie a profitat și a transformat, aducând Farului prima victorie după o serie de trei înfrângeri consecutive, dar parafând, în același timp, și cel de-al doilea eșec în serie pentru Petrolul.

Urmează două săptămâni de pauză în Superliga, timp pe care „lupii” trebuie să-l folosească pentru a găsi ieșirea din criză. Cu atât mai mult cu cât, la reluarea campionatului, îi așteaptă un meci de foc, pe „Ilie Oană”, cu Dinamo București. Foto: Răzvan Păsărică

FC Farul Constanța – FC Petrolul 2-1 (1-1)

Marcatori: Tănasă (28), Larie (87, pen.)/Chică-Roșă (33).

FC Farul: Buzbuchi – Maftei (40 Sîrbu), Larie (cpt), Țîru (46 Dican), C. Ganea – Vînă (81 Iancu), Ramalho, Radaslavescu (61 Pelegrini) – Sima, Isfan (46 Markovic), Tănasă. Antrenor: Ianis Zicu.

FC Petrolul: Bălbărău (46 Krell) – Ricardinho (46 Guilherme), Papp, Prce, Sălceanu (90 Paraschiv) – Doukansy, Dongmo – Tolea (69 Ludewig), Jyry, Grozav (cpt) – Chică-Roșă (69 Doumtsios). Antrenor: Liviu Ciobotariu.

Au arbitrat: Viorel Nicușor Flueran – Mircea Orbuleț și Adrian Popescu.

Rezervă: Bogdan Dumitrache.

Arbitru VAR: Cătălin Popa. Arbitru AVAR: Radu Ghinguleac.

Observatori: Marian Salomir și Viorel Ilinca