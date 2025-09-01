Echipa de baschet U12 a CSM BBA Petrolul Ploieşti a ocupat locul al 8-lea la Turneul Final al campionatului, desfăşurat la Sibiu. Formaţia pregătită de Marian Angelian, Mihai Comănescu şi Alexandru Preda a avut un parcurs cu două victorii şi şase înfrângeri, succesele venind în prima fază a competiţiei şi garantându-le prezenţa între primele opt echipe ale campionatului.

Rezultatele înregistrate de galben-albaştri au fost următoarele:

Faza I – Grupa 1

CSM BBA Petrolul Ploieşti – ACS Templiers Galaţi 1 53-28 (20-9, 15-9,
10-7, 8-3)

ABC Rising Stars Popeşti Leordeni – CSM BBA Petrolul Ploieşti 74-37
(21-7, 26-13, 11-9, 16-8)

CSM BBA Petrolul Ploieşti – ACS Energy Basketball Academy Târgu Jiu
42-11 (8-2, 8-3, 6-6, 20-0)

Faza a II-a – Grupa B

CSM BBA Petrolul Ploieşti – CSU Andu Sibiu 43-56 (4-16, 18-14, 9-9, 12-17)

ACS Mad Max Iaşi – CSM BBA Petrolul Ploieşti 44-29 (7-2, 16-9, 12-9, 9-9)
ACS Dan Dacian Bucureşti – CSM BBA Petrolul Ploieşti 75-30 (22-5, 21-10, 19-11, 13-4)

Semifinală locurile 5-8

ACS U-BT Cluj-Napoca – CSM BBA Petrolul Ploieşti 56-34 (12-2, 21-14, 9-11, 14-7)

Locurile 7-8

CSM BBA Petrolul Ploieşti – ACS Cormoran Constanţa 39-40 (9-10, 10-15, 14-5, 12-10
Lotul prezent la Sibiu a fost următorul: Matei Frîncu, Leonard
Parepa, Albert Ene, Alexandru Muşat, Călin Ghinea, Fabian Vesel, Victor Ştefan, Matei Ghica, Cătălin Panait, Vlad Săvescu, Silviu Pleşea, Filip Enache şi Răzvan Caliţa.

