În perioada 4-10 septembrie, 44 de jucători vor participa la prima acțiune a noii generații U15 a României.

Acțiunea de „test week” va avea loc la Centrul Național de Fotbal Buftea și va implica patru meciuri de pregătire pentru jucătorii convocați de selecționerul Lucian Mezei.

Este prima acțiune care are loc la această categorie de vârstă pentru noua națională U15 a României. Meciurile sunt programate în zilele de duminică-7 septembrie și miercuri- 10 septembrie.

Pe lângă cele patru partide amicale, în această săptămână sunt programate testări și antrenamente pentru juniorii convocați. Cinci dintre cei 44 de fotbaliști care vor lua parte la stagiul de pregătire provin de la cluburi din străinătate – echipe din Italia, Anglia și Spania.

Petrolul are un jucător convocat la acest trial, Raul Soare fiind.pe lista celor care vor participa.