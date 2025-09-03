N. Dumitrescu

Dezbaterea publică organizată, ieri, la ora 11.00, în sala de ședințe a Consiliului Local Ploiești, pe tema achiziției a 20 de tramvaie noi – proiect care se va regăsi, din nou, pe ordinea de zi a legislativului convocat, astăzi, în ședință extraordinară – nu a reușit, din păcate, să aducă liniște în conflictul deschis între o parte dintre aleșii locali și primarul Mihai Polițeanu. Acuzați de edil că se opun inițiativelor sale, consilierii social-democrați au fost cei care au inițiat întâlnirea menționată – la care au fost invitate și celelalte grupuri de consilieri locali, dar și primarul-în speranța că dialogul, cu totul altul decât cel din plenul ședințelor de consiliu, va reuși să depășească starea de conflict deschis între primar și consilieri, ce a dus la respingerea unor inițiative ale edilului. Trebuie menționat faptul că la dezbaterea de ieri au spus ”prezent” atât primarul, cât și nouă dintre consilierii locali, printre care și cei doi viceprimari- Zoia Staicu (PNL) și Alexandru Săraru (AUR). Cel care a luat primul cuvântul a fost consilierul local PSD Robert Vîscan, în expunerea sa acesta punând sub semnul întrebării oportunitatea contractării unui împrumut de 36 de milioane de euro pentru achiziția a 20 de tramvaie noi, în condițiile în care traseul 101 se intersectează și cu alte trasee ale transportului în comun din oraș. “Cele mai multe municipii din România au renunțat la tramvaie. Nu suntem împotriva tramvaielor noi, dar sunt prea costisitoare! Când vrem să facem un credit pe 20 de ani, așa cum se dorește acum, trebuie să vedem cât este de rentabil ca mijloc de transport tramvaiul. Mult mai ieftin este transportul cu troleibuzul”, a precizat acesta. La rândul său, și consilierul PSD Gheorghe Sârbu a precizat că ”nu se pune problema să nu îmbunătățim flota de tramvaie, dar important este și gradul îndatorării primăriei, odată cu noul împrumut”, însă, mult mai vehement a fost colegul său de partid, Paul Palaș. ”Am constatat, cu stupoare, faptul că dumneavoastră, domnule primar, v-ați descărcat nervos pe consilierii locali, după ce ați spus că ați realizat o serie de lucruri în Ploiești cu ajutorul lor. Faptul că am încercat să lămurim sau să votăm împotrivă, după ce am votat o serie de proiecte care vizau alte împrumuturi pentru realizarea unor investiții din oraș, nu justifică sub nicio formă atitudinea dumneavoastră. Niciodată PSD nu a fost împotriva dezvoltării orașului, dar trebuie să o facem cu cap!”, a declarat Paul Palaș, care a mai menționat și faptul că primarul ar trebui să-și ceară scuze pentru reacțiile și acuzele la adresa consilierilor ploieșteni din ultima perioadă. În replică, edilul Mihai Polițeanu a ținut să declare că proiectul privind achiziționarea celor 20 de tramvaie noi este unul despre care se știa, detaliile tehnice fiind făcute cunoscute acestora încă de acum 10 luni. În plus, a mai precizat acesta, ”sursa de finanțare pentru achiziția noilor tramvaie va fi de la Banca Europeană de Investiții – care are cea mai avantajoasă dobândă, de la Comisia Europeană, plus coeficientul de cofinanțare al Primăriei Ploiești”. Cum ieri a fost o dezbatere publică, unele dintre persoanele prezente- inclusiv un fost consilier al primarului Mihai Polițeanu- au ținut să ia cuvântul, însă expunerile acestora, fiind pe un ton mai agresiv, nu i-au fost pe plac edilului, care, aproape de ora 12.00, s-a retras din sală, retragere pe care, inițial, o și anunțase, întrucât urma să fie prezent la o altă întrunire. Numai că retragerea primarului nu a fost pe placul unora dintre consilieri, inclusiv a viceprimarului Alexandru Săraru, care l-a acuzat pe edil că nu dorește să aibă un dialog civilizat cu cei din legislativul local. Întrucât dezbaterea publică se încheiase fără să aibă și concluzii, l-am întrebat pe consilierul Paul Palaș dacă în ședința din 3 septembrie, adică aceea de astăzi, consilierii locali PSD vor vota sau nu proiectul ce vizează achiziția celor 20 de tramvaie noi. ”Nu pot să vă spun acum, la mijloc mai sunt 24 de ore”, ne-a răspuns acesta, ieri, un răspuns similar primind și de la unul dintre aleșii liberali prezenți în sală. De adăugat și faptul că, referitor la respingerea inițiativelor primarului de către consilieri, în urmă cu două zile, și USR Ploiești a trasmis public un punct de vedere. Astfel, s-a anunțat faptul că Anca Popa și Antonio Pârâu-Enache ”nu mai reprezintă principiile și interesele USR și se află în procedura statutară de excludere din partid”, situația consilierului Răzvan Enescu urmând să fie clarificată în cel mai scurt timp. În aceste condiții, rămâne de văzut ce se va întâmpla în ședința de astăzi a Consiliului Local Ploiești, când se va rediscuta și despre achiziția de noi tramvaie, transformat într-un adevărat ”măr al discodiei”.