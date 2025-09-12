S-a dat startul etapelor din Liga A mini-fotbal, sezonul 18.

MFC Ploiești, proaspăta câștigătoare a SUPERCUPEI LMF, a intrat în forță în noul sezon și a învins fără emoții pe Legiunea Olari, scor 4-0. Așadar, MFC Ploiești își declară ambițiile pentru un nou trofeu în acest sezon. Chedra Tax Ploiești arată clar că are un singur obiectiv în acest sezon – recâștigarea titlului! Start perfect pentru băieții lui Dragoș Chelba, care au zdrobit pe Extremadura, scor 9-0.

În deschiderea etapei, MFC Postârnacu și X Team au oferit un meci echilibrat, încheiat la egalitate, 3-3.

Clasament după Etapa 1:

1. Chedra Tax – 3p (+9)

2. MFC Ploiești – 3p (+4)

3. Ader Ploiești – 3p (+1)

4. X Team – 1p (0)

5. MFC Postârnacu – 1p (0)

6. Athletico Râfov – 0p (-1)

7. Legiunea Olari – 0p (-4)

8. Extremadura – 0p (-9)

9. MFC Arhivarul – 0p (a stat în etapa aceasta)