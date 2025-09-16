N. Dumitrescu

Având în vedere faptul că nu au fost ocupate toate locurile scoase la concurs, după sesiunea de vară și aceea de la începutul lunii în curs, Universitatea ”Petrol-Gaze” Ploiești organizează și o a doua sesiune de admitere de toamnă, ceea ce înseamnă că este ”ultima strigare” pentru cei care vor să devină studenți ai acestei instituții de învățământ superior, în condițiile în care nu mai este mult până când va avea loc deschiderea noului an universitar. Conform informațiilor făcute publice de către UPG Ploiești, la fiecare dintre cele cinci facultăți au mai rămas locuri neocupate, cele mai multe cu taxă.

Astfel, la Facultatea de Ingineria Petrolului și Gazelor – două locuri fără taxă și 29 cu taxă; Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică – 23 fără taxă, 185 cu taxă: Facultatea de Tehnologia Petrolului și Petrochimie – 36 fără taxă, 132 cu taxă; Facultatea de Științe Economice – 3 locuri fără taxă, 194 cu taxă; Facultatea de Litere și Științe – 14 fără taxă, 186 cu taxă. În mod concret, pentru a doua sesiunea de toamnă la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, calendarul etapei de admitere pentru programele de Licență este următorul: 16–17 septembrie, înscrierea candidaților în format on-line sau la sediul universității; 18 septembrie – afișarea primului set de liste; 19 septembrie – confirmarea locurilor pentru candidații admiși (taxă/fără taxă); 22 septembrie – afișarea celui de-al doilea set de liste; 23 septembrie – confirmarea locurilor pentru candidații admiși (taxă/fără taxă). Reamintim faptul că, potrivit rezultatelor de la admiterea organizată în această vară, la specializarea Ingineria Petrolului și Gazelor, din cadrul Facultății de Ingineria Petrolului și Gazelor, locurile fără taxă la învățământ cu frecvență (100 de locuri), dar și la învățământ cu frecvență redusă (50 de locuri) s-au ocupat 100%, însă, cea mai căutată specializare a fost Pedagogia învățământului primar și preșcolar, de la Facultatea de Litere și Științe, unde pe cele 80 de locuri scoase la concurs s-au înscris… 398 de candidați! Pentru noul an universitar, oferta academică a UPG Ploiești a cuprins 32 de programe de licență și tot atâtea programe de masterat, în domenii tehnice, economice și umaniste, în total fiind anunțate 3.700 de locuri pentru licență, master și doctorat, atât fără taxă, cât și cu taxă. De adăugat că la concursul de admitere din acest an, pentru ciclul universitar de licenţă, se ia în considerare media obţinută de candidat la examenul de Bacalaureat, care constituie criteriul de admitere, iar media generală minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5,00.