Virgiliu Nanu, președintele CJ, a înmânat contractele într-un cadru festiv, pe Bulevardul Castanilor din Ploiești

v. s.

Președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Nanu, a înmânat, sâmbătă seară, în cadrul unei festivități desfășurate pe Bulevardul Castanilor din Ploiești, contractele de finanțare pentru 41 de proiecte depuse de ONG-uri din județul Prahova. Organizațiile non-profit au primit finanțare de la Consiliul Județean Prahova pentru proiecte de cultură, educație, mediu, social, tineret și sport.

Câștigătorii ediției 2025 au fost următorii:

CULTURĂ, SĂNĂTATE, ÎNVĂȚĂMÂNT, SOCIAL, MEDIU

• Asociația Pay It Forward RO2D2 – Inovație și Tradiție: Redescoperirea Siturilor Arheologice prin STEAM

• Asociația Diabeticilor din Prahova – SuperEroi ai Sănătății: Nutriție și Sport

• Alianța Franceză Ploiești – Tinerii Media și Adevărul: Formarea spiritului civic în societatea digital

• Asociația de Sprijin și Binefacere România – Profesori pregătiți, elevi protejați

• Organizația Umanitară Concordia – Viitor Digital – Alfabetizare și educație interactivă

• Asociația Club Sportiv Roțile Schimbării – Prevenirea Dizabilității prin activități de informare

• Asociația Parteneri Pentru Comunitate – ECO Logic

• Asociația Mihai și Prietenii – Suntem Toți Prieteni. Prahova pentru toți copiii

• Asociația Eduard Miclea – Muzica, Balsam pentru Sufletul Tuturor – Flautul Magic

• Fundația Comunitară Prahova – Furtul de la Scara B – Spectacol Caritabil

• Georgescu Rodica Mihaela – Bienala Internațională Prahova

• Asociația Club Rotary Internațional Ploiești – Rotary 30

TINERET

• Asociația Absolvenților Universității Petrol Gaze Ploiești – Forumul Tinerilor Antreprenori

• Asociația Masterpeace Ro – Edu Talks

• Asociația EUcivitas 21 – Simularea Model Parliament Ploiești

• Asociația Pay It Forward RO2D2 – RO2D2 pentru patrimoniu – Istoria Redescoperită de Copii prin Tehnologie

• Patronatul Tinerilor Întreprinzători din Regiunea Sud Muntenia – Gala Tinerilor Antreprenori 2

• Fundația Cantacuzino Florești – Tineri în Acțiune la Domeniul Cantacuzino

• Asociația Macaia – Delete. Run. Fake News

• Asociația Județeană de Handbal Prahova – Gala Handbalului Prahovean

• Fundația Zamolxes – Ferestre spre viitor – curs de competențe antreprenoriale pentru tineret

• Asociația Clubul Sportiv Arhivarul – Gala Tineretului Prahovean

SPORT

• S&F Tennis Systems Club Sportiv de Tenis – Tenis pentru Viitor – Sprijin Pentru Campioni

• Asociația Clubul Sportiv Prahova Ploiești – Prahova Ploiești – Emblema Fotbalului Feminin din Prahova

• Clubul Sportiv Orășenesc Sinaia – În drum spre Jocurile Olimpice

• Asociația Club Sportiv Iron Team Ploiești – Promovarea Powerliftingului de mare performanță din Județul Prahova

• Club Sportiv Păulești – Performanță în fotbal – Club Sportiv Păulești

• Club Sportiv Câmpina – Handbalul Câmpinean, Prezent și Viitor

• Asociația Club Sportiv Caraimanul Bușteni – Caraimanul Bușteni – Fotbal pentru viitor

• Asociația Club Sportiv Republica Ploiești – Atletismul – Sportul de bază al tuturor sporturilor. Performanță în rândul copiilor

• Asociația Club Sportiv MX PRO ACADEMY – Digitalizarea și pregătirea performanței în fotbal

• Puiu Simona – Grație și Performanță prin Gimnastica Ritmică

• Club Sportiv Asociația Domeniul Cantacuzino – Velocrosul Castanilor ediția de toamnă 2025

• Asociația Club Sportiv Aurora Băicoi – ABC Rugby – Educație, Mișcare și Disciplină

• Moldanschi Claudiu Ștefan – Împreună facem micii campioni

• Anghel Liviu Gabriel – Trofeul Prahovean

• Club Sportiv Orienteering Klub Silva Câmpina – Pasiune pentru Mișcare: Orientare, Alergare și Drumeții în inima Prahovei

• Asociația Info Cetățeni – Generația în Mișcare

• Asociația Întoarce-te la Sport – Gimnastica Fericirii – Râdem. Ne mișcăm. Ne împrietenim

• Asociația Club Sportiv Masato Ryu – Tineri Activi = Comunități Sănătoase

• Asociația Baschet Club T-Pack – Prahova Active: Inițiere și Dezvoltare prin Baschet pentru o nouă generație.