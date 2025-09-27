Prin intermediul unui anunț, Agenția Națională pentru Plăți și Prestații Sociale (ANPIS) reamintește faptul că mai sunt doar câteva zile la dispoziția beneficiarilor pentru a solicita tichetul de energie, pentru facturile aferente ultimelor două luni ale verii 2025. ”Termenul-limită pentru depunerea cererilor în vederea obținerii tichetului de energie în valoare de 50 de lei/lună, destinat acoperirii facturilor de energie electrică aferente lunilor iulie și august 2025, este 27 septembrie 2025. Cererea se poate depune: Online, în aplicația informatică EPIDS: epids.mmuncii.ro; Fizic, la primăria de domiciliu sau la oficiul poștal”, au precizat reprezentanții instituției.

Menționând că solicitările depuse după data menționată vor avea un alt regim pentru plata facturilor la energie, cei de la ANPIS au mai adăugat:”Cererile depuse după data de 27 septembrie 2025 vor fi eligibile doar pentru plata facturilor începând cu luna depunerii, până la 31 martie 2026. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați Call Centerul ANPIS – 021.93.09, sau să ne scrieți pe e-mail la adresa sprijinenergie@mmanpis.ro. Echipa noastră vă stă la dispoziție pentru orice nelămurire, dar trebuie depusă cererea cât mai repede pentru a beneficia de sprijin încă din prima lună”.