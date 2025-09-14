Sportivele secţiei de gimnastică ritmică a CSM Ploieşti au participat la cea de-a V-a ediţie a Cupei Ghimbav, competiţie organizată de clubul sportiv Ritmic Aly Gym în parteneriat cu Primăria şi Consiliul Local Ghimbav, sub egida Federaţiei Române de Gimnastică Ritmică, reuşind să obţină 14 medalii: 8 locuri 1, 4 locuri 2 şi două locuri 3!

Cele 10 sportive înscrise în concurs de CSM Ploieşti au avut următoarele performanţe:

Senioare A, 16 ani și mai mari

– Sabina Enache – locul I la cerc și minge;

– Anisia Drăgan – locul II la minge și măciuci;

– Elena Murărescu, locul I la panglică și III la minge;

Junioare A, 14-15 ani

– Delia Stroe – locul I la minge și măciuci;

– Ingrid Gavril – locul I la cerc și II la măciuci;

Junioare II A, 13 ani

– Ștefania Puiu – locul II la măciuci și IV la minge;

Junioare III A, 10 ani

– Teodora Avramescu – locul I la panglică și III la cerc;

– Diana Mincu – locul IV la coardă și panglică;

Junioare IV A

– Sofia Rupa, 8 ani – locul IV cu exercițiu fără obiect și coardă;

– Gabriela Puiu, 7 ani – locul I, exercițiul fără obiect.

Următoarea competiţie la care fetele antrenate de Simona Puiu vor fi prezente este “Carla’s Rhythmic Cup”, de la Braşov, din perioada 26-28 septembrie.