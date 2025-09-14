Sportivele secţiei de gimnastică ritmică a CSM Ploieşti au participat la cea de-a V-a ediţie a Cupei Ghimbav, competiţie organizată de clubul sportiv Ritmic Aly Gym în parteneriat cu Primăria şi Consiliul Local Ghimbav, sub egida Federaţiei Române de Gimnastică Ritmică, reuşind să obţină 14 medalii: 8 locuri 1, 4 locuri 2 şi două locuri 3!
Cele 10 sportive înscrise în concurs de CSM Ploieşti au avut următoarele performanţe:
Senioare A, 16 ani și mai mari
– Sabina Enache – locul I la cerc și minge;
– Anisia Drăgan – locul II la minge și măciuci;
– Elena Murărescu, locul I la panglică și III la minge;
Junioare A, 14-15 ani
– Delia Stroe – locul I la minge și măciuci;
– Ingrid Gavril – locul I la cerc și II la măciuci;
Junioare II A, 13 ani
– Ștefania Puiu – locul II la măciuci și IV la minge;
Junioare III A, 10 ani
– Teodora Avramescu – locul I la panglică și III la cerc;
– Diana Mincu – locul IV la coardă și panglică;
Junioare IV A
– Sofia Rupa, 8 ani – locul IV cu exercițiu fără obiect și coardă;
– Gabriela Puiu, 7 ani – locul I, exercițiul fără obiect.
Următoarea competiţie la care fetele antrenate de Simona Puiu vor fi prezente este “Carla’s Rhythmic Cup”, de la Braşov, din perioada 26-28 septembrie.