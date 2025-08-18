V. S.

Munții Prahovei au fost, sâmbătă, scena unor situații-limită care au pus la încercare atât turiștii, cât și echipele de salvatori. În doar câteva ore, salvamontiștii au avut de răspuns la nouă apeluri de urgență, fiecare cu povestea sa.

La Bușteni, un turist englez a intrat în stop cardiac. Salvatorii au luptat minute bune pentru viața lui, dar, din păcate, resuscitarea nu a avut succes. Tot în zonă, un alt turist a suferit un traumatism la genunchi în apropierea Sfinxului, iar pe Brâna Mare a Caraimanului, altcineva a avut de furcă cu o stare de lipotimie și atac de panică. În apropiere de Pichetul Roșu, o turistă poloneză s-a speriat după ce s-a întâlnit cu un urs, fiind cuprinsă de un atac de panică. Pe Jepii Mici, șase persoane epuizate au avut nevoie de sprijin pentru a ajunge în siguranță la capătul traseului.

Nici Cheia nu a fost mai liniștită: în cadrul unui concurs de mountain-bike, salvatorii au intervenit pentru două accidente, unul soldat cu o luxație de umăr, altul cu un traumatism toracic.

La Azuga, un turist a rămas blocat după ce rucsacul i-a căzut într-o prăpastie. Echipa Salvamont nu doar că l-a recuperat în siguranță, dar a reușit să readucă la suprafață și rucsacul.

La Sinaia, pe un traseu de downhill, un alt turist a suferit un traumatism la coloana vertebrală, o situație gravă care a necesitat intervenție rapidă și transport de urgență.

Nouă misiuni, nouă povești de viață, într-o singură zi. Pentru turiști, rămâne lecția că muntele trebuie abordat cu respect și prudență. Pentru Salvamont Prahova, a fost încă o zi în care promptitudinea și dedicarea au făcut diferența.