V. Stoica

Deschiderea Lotului 2 al autostrăzii Dumbrava – Buzău, amânată în decembrie anul trecut din cauza unor probleme tehnice, ar putea avea loc în curând. Potrivit unui anunț făcut miercuri seară de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Scrioșteanu, constructorii au finalizat deja remedierea pasajelor cu deficiențe, dar mai au de făcut noi ”retușuri” la podul peste râul Sărata.

La kilometrul 26, sudurile au fost întărite prin montarea unor elemente metalice fixate cu șuruburi de înaltă rezistență, iar pasajul este acum deschis circulației. La kilometrul 33, situația a fost mai simplă – câteva probleme punctuale au fost corectate, traficul putând fi de asemenea reluat.

Cea mai mare provocare a rămas însă podul peste râul Sărata, de la kilometrul 38, considerat cea mai complexă lucrare de pe acest tronson. Aici au existat dificultăți legate de suduri și de respectarea proiectului. După o primă etapă de consolidare și testări dinamice și statice reușite, specialiștii au solicitat și opinia unui expert internațional, care a recomandat întărirea unor îmbinări esențiale ale structurii metalice. Lucrările de consolidare au început marți, 19 august 2025, urmând ca la final podul să fie din nou supus unor verificări riguroase.

Oficialul din Ministerul Transporturilor estimează că toate intervențiile ar putea fi finalizate rapid, astfel încât Lotul 2 al autostrăzii Dumbrava – Buzău, parte din A7, să fie deschis traficului până la sfârșitul lunii septembrie. „După terminarea lucrărilor, vor fi efectuate noi teste statice, printr-o metodă diferită de cea inițială, la recomandarea expertului. Facem tot posibilul ca până la finalul lunii septembrie traficul să poată fi deschis pe

Lotul 2 al Autostrăzii Ploiești – Buzău”, a precizat Irinel Scrioșteanu.

Sursa foto: Facebook/ Irinel Scrioșteanu