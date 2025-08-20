V. S.

Președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Nanu, a anunțat, ieri, emiterea primei autorizații de construire necesară demarării lucrărilor la centura ocolitoare Azuga–Bușteni, proiect de importanță strategică pentru întreaga Vale a Prahovei.

Președintele CJ Prahova, Virgiliu Nanu, a subliniat rolul crucial al investiției: „Această lucrare este esențială pentru Valea Prahovei – va fluidiza traficul, va sprijini turismul și va aduce mai mult confort locuitorilor. Este un pas important pentru dezvoltarea infrastructurii din județ”.

Anunțul a venit după o ședință de lucru desfășurată la sediul Consiliului Județean, la care au participat reprezentanți ai Primăriei Bușteni și ai firmei contractate pentru execuție. Constructorul urmează să înceapă efectiv lucrările în scurt timp, după finalizarea procedurilor tehnice și organizarea șantierului.

DN1 rămâne una dintre cele mai aglomerate artere rutiere din România, mai ales pe tronsoanele Nistorești – Comarnic și Bușteni – Azuga. În special în weekend și în sezonul turistic, blocajele afectează atât turiștii care vin spre stațiunile de pe Valea Prahovei, cât și localnicii.

Noua centură va reduce timpul de tranzit între stațiuni, va diminua poluarea produsă de traficul intens și va îmbunătăți calitatea vieții comunităților din zonă.

Centura Azuga–Bușteni se înscrie într-un program amplu de modernizare a infrastructurii rutiere de pe Valea Prahovei. În paralel, este în lucru și un alt proiect important, precum centura orașului Comarnic, menită să preia, de asemenea, din fluxul ridicat de pe DN1.

Prin implementarea acestor investiții, autoritățile speră să reducă ambuteiajele cronice din zona Văii Prahovei și să ofere turiștilor și locuitorilor condiții de trafic mai bune.