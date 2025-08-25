Formațiile din Liga 3-a vor debuta la finele acestei săptămâni în noul sezon, ultimul weekend fiind «dedicat» repetițiilor finale.

O victorie de moral s-a înregistrat în ultimul amical pentru Tricolorul Breaza, 4-1 la Băicoi, prin reușitele marcate de Vintilă, Dogaru, Dumitrescu și Ioniță, în fața colegilor de serie care vor reprezenta Prahova, miercuri, în playofful Cupei, în duelul cu Gloria Bistrița.

Breaza a evoluat în formula: Mînzicu – Radu, Ștefan, Burlacu, Clinci, Dumitrescu, Dogaru, Duricu, Ioniță, Dumitrache, Vintilă. După pauză, au mai intrat: Neacșu – Țone, Țăranu, Stoica, Nedelcu, Toader, Mîrșanu, Trăistaru, Miclea, Tache.

Sâmbătă, Tricolorul va debuta, cu Olimpic Zărnești, la Breaza, iar CSO Băicoi va primi, după Cupă, replica echipei CSO Văleni.

Vălenarii au bifat un amical reușit, prin prisma scorului, învingând cu 1-0 pe Petrolul 2!

Remizӑ echitabilӑ ȋn ultimul amical dinaintea startului de sezon

Și CS Blejoi a susținut ultima verificare, adversară fiind o altă echipă de Liga a 3-a, Muscelul , unde președinte este prahoveanul Cristi Vlad.

CS Blejoi – Muscelul Aro Câmpulung s-a încheiat 2-2 , goluri marcate de Lambru (50), Niţescu (60-11m), respectiv Pleşa (8) și Oprescu (58) pentru oaspeți.

CS Blejoi a evoluat în formula: Cernat – Drӑgoi, Toroiman, Şerban, R. Oprea – Popenciu – Constantinescu, Mӑnescu (cpt), Niţescu, E. Ionescu – Lambru. Au mai jucat: Dima, Stanciu, Dr, Gheorghe, Ionicӑ, Florea, Gani, Bleahu, Manolache.