N. Dumitrescu

Potrivit președintelui Uniunii Asociațiilor de Proprietari (UAP) Prahova, Eugen Cristescu, acesta a transmis, acum două zile, la Regia Autonomă de Servicii Publice (RASP) Ploiești, dar și în atenția tuturor celor 27 de consilieri locali ploieșteni, un document, sub forma unui memoriu justificativ, prin intermediul căruia solicită reducerea tarifului plătit de populație la energie termică, în sezonul rece 2025–2026, de la 350 lei/Gcal fără TVA, cât este în momentul de față, la 250 lei/Gcal fără TVA. Demersul unei asemenea inițiative a fost justificat chiar de către președintele UAP Prahova: ”Am venit cu această propunere pentru că în jur de 100.000 de ploieșteni ale căror locuințe sunt racordate la sistemul centralizat nu își mai pot permite facturile mărite și pentru că este obligația administrației locale să protejeze cetățenii de sărăcia energetică, nu să-i condamne la datorii și debranșări. În memoriul transmis am arătat problemele și soluțiile pentru ca tariful să fie 250 lei fără TVA. Cel puțin pentru sezonul de iarnă. M-am adresat celor 27 de consilieri locali, doi dintre aceștia având și funcția de viceprimar – Zoia Staicu și Alexandru Săraru. Acum mingea e în terenul consilierilor locali. Ei au puterea să decidă dacă protejează ploieștenii sau dacă îi lasă să plătească tarife împovărătoare în plină iarnă”. Reamintim faptul că baza de clienți ai Societații Termo Ploiești pentru furnizarea serviciilor de energie termică este alcătuită din 54.000 de apartamente, însemnând aproximativ 120.000 de persoane, respectiv 52% din populația orașului, dar și din agenți economici și instituții publice amplasate în zona perimetrului concesionat. Din energia termică produsă în centrala termoelectrică din Brazi, 85% este livrată populației, în timp ce restul este livrată agenților economici și instituțiilor publice.