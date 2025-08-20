Întrecerea organizată în weekend de clubul lui Daniel Chiriţă, Petrolul ’95 Ploieşti, s-a încheiat, turneul fiind o sărbătoare pentru micii fotbaliști, dar și prilej de a petrece câteva ore agreabile pentru părinți, bunici, prieteni, la baza sportivă de la Sala ”Olimpia”.

Iată clasamentele pe categorii de vârstă:

Anul 2014

1. Petrolul Noua Generație, 2. CSM Ploiești, 3. Școala Pîrvu, 4. Petrolul 95

Anul 2015

1. Petrolul 95, 2. Sc.Valea Călugărească, 3. CSM Ploiești, 4. Legenda Lupilor

Anul 2016

1.Școala Pîrvu, 2. CSM Ploiești, 3. Petrolul 95, 4. MX Pro

Anul 2017

1. MX Pro, 2. FC Petrolul, 3. KIds Star, 4. Atletic United

Anul 2018

1. Kids Star I, 2. Kids Star II, 3. Școala Valea Călugărească, 4.MX Pro

Anul 2019

1. MX Pro, 2. Legenda Lupilor, 3.Kids Star

Printre antrenori, multi dintre ei cunoscuți iubitorilor de fotbal prahoveni, s-au aflat: Irinel Manea, Lucian Catinca, Cristian Nica, Bogdan State, Florin Prodan, Ștefan Barbu, Ovidiu Costache, Claudiu Stoica, Cătălin Ruptureanu și Fabian Andrei Ioniță.