Tot mai puțini oameni citesc de plăcere, arată un studiu american, după analiza datelor din ultimii 20 de ani, potrivit TVRInfo.

În ultimele două decenii s-a înregistrat o scădere constantă a numărului de americani care citesc de plăcere, potrivit un studiu publicat de The New York Times și citat de G4Media.

Procentul a scăzut la 16% în 2023 de la 28% în 2004.

Există dovezi că lectura de plăcere este în scădere din 1940 încoace, susțin cercetătorii.

Studiul nu răspunde la întrebarea: de ce nu mai citesc americanii?

Dar oamenii de știință au sugerat câteva explicații, printre care utilizarea crescută a rețelelor sociale sau mai mult timp petrecut la locul de muncă.

Scăderea interesului pentru lectură ar putea avea implicații asupra învățării, relațiilor și bunăstării generale a americanilor.

În România, în 2023, datele INS arătau că peste 11 milioane de români n-au citit nicio carte în ultimul an. Nici de plăcere, nici din obligație.