Tot mai puțini oameni citesc de plăcere, arată un studiu american, după analiza datelor din ultimii 20 de ani, potrivit TVRInfo.
În ultimele două decenii s-a înregistrat o scădere constantă a numărului de americani care citesc de plăcere, potrivit un studiu publicat de The New York Times și citat de G4Media.
Procentul a scăzut la 16% în 2023 de la 28% în 2004.
Există dovezi că lectura de plăcere este în scădere din 1940 încoace, susțin cercetătorii.
Studiul nu răspunde la întrebarea: de ce nu mai citesc americanii?
Dar oamenii de știință au sugerat câteva explicații, printre care utilizarea crescută a rețelelor sociale sau mai mult timp petrecut la locul de muncă.
Scăderea interesului pentru lectură ar putea avea implicații asupra învățării, relațiilor și bunăstării generale a americanilor.
În România, în 2023, datele INS arătau că peste 11 milioane de români n-au citit nicio carte în ultimul an. Nici de plăcere, nici din obligație.
Tot mai puţini oameni citesc de plăcere
Tot mai puțini oameni citesc de plăcere, arată un studiu american, după analiza datelor din ultimii 20 de ani, potrivit TVRInfo.