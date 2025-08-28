Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a declarat că România va grăbi programele de modernizare a armatei, în contextul războiului din Ucraina și al creșterii cererii globale de echipamente militare.

România are nevoie de o armată modernă și complet interoperabilă cu structurile NATO, a afirmat ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, într-un interviu acordat Euronews, potrivit Mediafax.

Oficialul a explicat că, deși în ultimii ani au fost inițiate programe importante de înzestrare, ritmul acestora trebuie accelerat din cauza schimbărilor de securitate generate de războiul din Ucraina.

Moșteanu a subliniat că multe dintre echipamentele aflate în dotarea armatei nu erau nici moderne, nici compatibile cu standardele NATO, motiv pentru care investițiile în tehnică militară avansată sunt esențiale.

Ministrul a atras atenția și asupra întârzierilor din producția de armament la nivel global, explicând că cererea foarte mare afectează livrările, inclusiv în programe strategice precum achiziția sistemelor Patriot, derulate prin parteneriat guvern-la-guvern (G2G) cu Statele Unite.

Washingtonul își ajustează constant prioritățile de furnizare în funcție de zonele de conflict, a mai precizat Moșteanu.

Ministrul Apărării a declarat că ­recrutarea în armată rămâne voluntară

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a mai explicat la Euronews că România pregătește un nou cadru legislativ privind rezerviștii voluntari, însă a subliniat că „în armată nu va fi luat nimeni cu forța”, potrivit Mediafax.

Conform acestuia, procesul presupune un exercițiu de evaluare prin care voluntarii vor fi instruiți, vor participa la trageri și vor lucra alături de militarii de carieră pentru a putea fi integrați în rezerva operațională. „Voluntarul în termen va trebui să treacă niște teste. Este o solicitare fizică, în primul rând, pe care orice activitate militară o impune”, a spus ministrul.

Moșteanu a precizat și că baza de date a armatei trebuie să fie actualizată constant, pentru ca instituția să știe unde își găsește această rezervă și la ce comisariat teritorial trebuie să se prezinte fiecare voluntar, în caz de nevoie.

El a subliniat că aceste proceduri sunt „lucruri absolut normale” într-o armată și a reamintit că apartenența României la NATO asigură garanția că țara este protejată: „Avem privilegiul de a fi țară NATO, iar asta ne permite să stăm liniștiți, să fim în siguranță și să nu avem perspectiva unui război.”

Pachetul legislativ va fi transmis Parlamentului în această toamnă.

În timpul procedurii de adoptare ar putea apărea modificări, însă, în final, armata română va stabili normele de instruire, numărul voluntarilor și planurile de pregătire, în funcție de nevoile proprii și de acordurile cu aliații.