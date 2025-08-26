Petrolul a învins Craiova, duminică, totuși, la… tineret! Astfel, echipa din categoria „Elită”, antrenată de Daniel Movilă, a trecut de echipa care deține titlul de campioană en-titre, CSU Craiova , cu 1-0 – prin golul marcat de Leescu, în ultimele minute ale partidei.

În cea de-a patra rundă a sezonului din Liga de Tineret, competiție dedicată jucătorilor U18 din România, Csikszereda a trecut la limită de Politehnica Timișoara, scor 1-0, și se menține pe primul loc în clasamentul Seriei de Vest, având un golaveraj de +11, cu 12 goluri marcate și un singur gol primit. Universitatea Cluj a trecut de UTA Arad cu 5-1 și a ajuns la 13 goluri marcate în acest start de campionat, o medie de peste trei reușite pe meci. Cele două formații au deja un avans de 5 puncte față de următoarele echipe, Viitorul Cluj și CFR Cluj având ambele câte 7 puncte. Fără punct câștigat în Seria de Vest este Daco-Getica, bucureștenii reușind să puncteze o singură dată, primind 18 goluri.

Rezultatele etapei a 4-a

SERIA DE VEST

Viitorul Cluj – CFC Argeș 3-1

Kids Tâmpa Brașov – CFR Cluj 0-1

Universitatea Cluj – UTA Arad 5-1

ACS Petrolul 52 – Universitatea Craiova 1-0

Daco-Getica București – Sepsi OSK 0-4

AFK Csikszereda – Politehnica Timișoara 1-0