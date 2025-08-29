V. S.

Consilierii județeni au aprobat, miercuri, 27 august, o hotărâre care prevede acordarea de stimulente financiare lunare medicilor angajați în cadrul Spitalului Județean de Urgență Dr. Constantin Andreoiu Ploieşti, în limita bugetului aprobat pentru unitatea sanitară și a prevederilor bugetare stabilite cu această destinație.

Potrivit hotărârii, nivelul lunar al stimulentelor financiare nu poate fi mai mare de două salarii minime brute pe țară, iar personalul care beneficiază de stimulente financiare lunare se stabilește de către Comitetul director al unității sanitare, în baza unui regulament propriu privind acordarea stimulentelor financiare lunare, cu aprobarea

Consiliului de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Dr. Constantin Andreoiu Ploieşti, în condițiile legii.

Solicitarea acordării de stimulente financiare lunare medicilor, primită din partea Spitalului Județean de Urgență, vine în contextul în care această unitate medicală se confruntă cu dificultăți în asigurarea personalului medical pentru anumite specialități deficitare din cadrul unității sanitare, respectiv A.T.I., Neurologie, Interne, Radiologie și Imagistică Medicală, Urologie, O.R.L, iar acordarea acestora ar contribui la creșterea atractivității posturilor vacante existente, precum și la reducerea fluctuației de personal.