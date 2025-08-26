Atleţii de la CSM Ploieşti au participat, în weekend, la Campionatul Naţional de Seniori de la Craiova, găzduit de Stadionul „Nicolae Mărăşescu”, reuşind să obţină două titluri de vicecampioni naţionali şi o medalie de bronz!

Cele două medalii de argint au fost cucerite în probele de ştafetă, în cea de 4×100 metri şi la 4×400 metri, astfel:

• 4×100 metri – ştafeta în formula Alexandru Geamănu, Remus Niculiţă, Petre Rezmiveş, Cristian Roiban – locul 2 cu 40.80 secunde (personal best), după Rapid Bucureşti (40.58 secunde);

• 4×400 metri – ştafeta în formula Alexandru Vochin, Alexandru Geamănu, Ruben Chivi, Remus Niculiţă – locul 2 cu 3:17.43 minute (personal best), după CSO Voluntari (3:15.35 minute).

Medalia de bronz a fost cucerită de Alexandru Vochin în proba de 400 metri, pe care a încheiat-o în 47.19 secunde, sportivul pregătit de Augustin Iancu şi Robert Munteanu ratând argintul pentru o sutime de secundă, după Sorin Voinea (CSO Voluntari – 47.18 secunde).

Aproape de medalii au mai fost Remus Niculiţă – locul 4 atât la 100 metri (10.58 secunde), cât şi la 200 metri (21.34 secunde) şi Teodora Iancu – locul 4 în proba de aruncare a suliţei, cu o performanţă de 38.47 metri.