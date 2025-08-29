Petrolul s-a calificat în grupele Cupei României, după o victorie obținută cu mari emoții la Iași, pe terenul Politehnicii. A fost 2-1, la capătul unui meci întins pe durata a 90 de minute + două reprize de prelungiri, golurile echipei noastre fiind marcate de către Doukansy (21) și Gicu Grozav (120+1)!

Într-o epocă în care a înfiera pe cineva a devenit mai simplu și mai banal decât a da bună ziua, probabil că Gicu Grozav ar fi fost catalogat drept „vinovatul de serviciu” al meciului disputant pe stadionul din parcul Copoului, dacă lucrurile s-ar fi sfârșit rău pe tabela de marcaj. Asta și pentru că, să recunoaștem, până la un moment dat n-a fost ziua lui. Nici cea mai inspirată, nici cea mai norocoasă.

Gicu a avut golul de 2-0 (min. 32) în vârful bocancului, dar, cumva, l-a făcut erou pe Toma Niga. A fost extrem de aproape și de cel de 2-1, în prima repriză de prelungiri, ba chiar de două ori în decurs de câteva zeci de secunde. Numai că… fie a avut ghinion, pentru că mingea șutată de el a izbit bara din stânga portarului (99), fie Niga (100) a mai scos din joben o paradă de excepție, prelungind suspansul până dincolo de minutul 120.

Doar că, așa cum face un lider adevărat, „căpitanul” și-a salvat, încă o dată, echipa. Cu golul din prelungirile prelungirilor, deja minutul 121. De fapt, cu execuția marcă înregistrată, apanajul celor care știu prea bine cum să îmblânzească mingea și să o trimită de la 20 de metri de poartă, cu un voleu desprins din manualele de fotbal, direct la colțul lung! Adică, acolo unde niciun portar nu ar fi avut cum să ajungă! 2-1, caz închis, calificare!

Doukansky, ce gol!

Să revenim la meciul de la Iași. Petrolul a început bine, respectându-și statutul de prim-divizionară, și, în prima jumătate de oră, și-a dominat clar adversara. Tolea (14) a țintit bara, înainte ca Doukansy (21) să „scuture păianjenul” din dreapta lui Niga cu un șut superb, expediat de la 20 de metri, și să deschidă, astfel, scorul.

Apoi, „lupii” au uitat, parcă, să mai joace și le-au oferit ieșenilor motive să spere. Mai ales după ce Ștefanovici (67) a restabilit egalitatea, un 1-1 pe care Politehnica l-a conservat pe tabela de marcaj, împingând partida până în pragul loviturilor de departajare. Grație execuției lui Gicu Grozav, Petrolul și-a tras sufletul și a evitat o loterie care nu se știe unde ar fi dus. Poate tot în grupele Cupei României sau doar către un drum de întoarcere spre Ploiești presarat cu multă tristețe și multe reproșuri. Pentru că o eliminare în fața unei divizionare secunde ar fi însemnat nu o grijă în minus, adică evitarea unui program încărcat cu jocurile din Cupă, ci, cu siguranță, multe în plus, legate de viitorul pe termen apropiat al echipei noastre.

Așa, calificarea, fie ea obținută chinuit, sau poate tocmai de aceea, rămâne, cum spuneam în avancronica întâlnirii, pansamentul necesar pentru moralul destul de zdruncinat de startul nu tocmai convingător de campionat. Și dă speranță că s-a născut un punct de plecare pentru un restart stagional. Musai, însă, de confirmat, luni, la Constanța, în ultima etapă înaintea pauzei impuse de meciurile echipelor naționale!

Foto: Tudy/SPORT PICTURES

Politehnica Iași – FC Petrolul 1-2 (0-1, 1-1), după prelungiri

Marcatori: Ștefanovici (67)/Doukansy (21), Grozav (120+1).

Politehnica: Niga – Silva (63 Ștefanovici), Șeroni (cpt), Pojar (46 Gligor), Ofori – Ciobanu (101 Hrib), Inglanda, Ghindoveanu (46 Farcaș), Iancu (87 Ferhaoui) – Istrație (46 Tieni), Goncalves. Antrenor: Anthony da Silva.

Petrolul: Krell – D. Radu (91 Ricardinho), Guilherme Soares, Prce (29 Donmgo), B. Marian (58 Sălceanu) – Roche, Doukansy – Tolea (91 Baiano), Jyry (58 Botogan), Grozav (cpt) – Chică-Roșă (58 Doumtsios). Antrenor: Liviu Ciobotariu.

Cartonașe galbene: Pojar (8), Ghindoveanu (28), Gligor (89), Goncalves (90), Hrib (105), Ferhaoui (120)/Dougansy (45), Boțogan (65), Mateiu (120, pe banca de rezerve).

Au arbitrat: Cristian Moldoveanu – Răzvan Tudor și Barna Biro. Rezervă: Silviu Iftode. Observatori: Simona Rențea și Bogdan Zanfirescu.

Jucătorul meciului: Gicu Grozav