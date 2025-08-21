Majoritatea înțepăturilor sunt benigne, însă există situații când pot apărea complicații serioase – infecții, reacții alergice, uneori boli transmise prin înțepătură. Este crucial să intervenim corect, să urmărim semnele de alarmă și să demontăm miturile periculoase. Medicul Raluca Bidiga, medic pediatru cu competență în endocrinologie pediatrică și urgențe, citat de Hotnews, oferă părinților câteva recomandări pentru a acționa prompt și responsabil în fața acestor evenimente comune.

Insectele – țânțari, albine, viespi și căpușe – sunt o prezență nelipsită în viața copiilor, mai ales vara. Deși majoritatea înțepăturilor sunt benigne, pot apărea situații complicate: infecții, reacții alergice sau transmiterea unor boli grave precum Lyme sau encefalită. Conform standardelor pediatrice actuale, este esențială intervenția rapidă, evaluarea atentă și cunoașterea clară a semnelor de gravitate. „Primul gest esențial după o înțepătură de insectă: spălați zona cu apă și săpun, aplicați o compresă rece și observați dacă apar reacții sistemice”, avertizează pediatrul. Această simplă măsură rapidă face diferența în prevenirea complicațiilor.

În cazul înțepăturilor de albină sau viespe, intervenția corectă și rapidă este esențială. Dacă acul este vizibil, trebuie îndepărtat cu grijă prin răzuire, folosind unghia sau un card de plastic, fără a folosi penseta sau a strânge cu degetele zona afectată, pentru a evita injectarea unei cantități suplimentare de venin. „Este important de știut că doar albinele lasă acul în piele, nu și viespile. După îndepărtare și spălarea locului cu apă și săpun, urmată de aplicarea unei comprese reci, copilul trebuie monitorizat timp de cel puțin 30-60 de minute, pentru a identifica eventuale reacții sistemice”, spune medicul.

Reacțiile pot varia în funcție de insecta responsabilă. „Înțepăturile de țânțar provoacă, de regulă, doar mâncărime și ușoară umflare locală. În schimb, înțepăturile de albină sau viespe pot declanșa reacții alergice grave. Mușcăturile de păianjen, deși rareori periculoase în Europa, pot genera inflamații locale”, explică dr. Raluca Bidiga. În cazul copiilor cu afecțiuni preexistente – precum alergii, boli respiratorii, endocrine sau hematologice – organismul poate reacționa exagerat, motiv pentru care este necesară o atenție suplimentară.

Este contraindicat să frecăm zona înțepată, să aplicăm creme cu cortizon fără recomandare medicală sau să administrăm medicamente înainte de evaluarea clinică. Dacă apar reacții severe, precum urticarie generalizată, edem facial sau dificultăți respiratorii, se impune administrarea imediată de adrenalină, întrucât aceste simptome indică o reacție anafilactică – o urgență medicală majoră.