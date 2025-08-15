V.S.

Lucrările pentru realizarea pistelor de biciclete pe celebrul „Drum al lui Bachus” sunt în plină desfășurare, în cadrul unui proiect ambițios derulat de Consiliul Județean Prahova. Investiția, în valoare de 25 de milioane de lei, vizează amenajarea a peste 22 de kilometri de piste construite la standarde europene.

Consiliul Județean înființează astfel două noi piste de biciclete, în zona viticolă a Prahovei. Este vorba despre două tronsoane aferente drumurilor județene, primul în zona Mizil – Gura Vadului (Tohani), în lungime de 6,86 kilometri, pe ambele sensuri de circulație ale drumului județean DJ 100H, iar cel de-al doilea, în zona Urlați – Plopu, cu o lungime de 14,8 kilometri, ce se va derula pe drumurile județene DJ 102 C și DJ 102 E, prin localitățile Valea Pietrei, Jercălăi, Vărbila și Nisipoasa. De precizat că tronsoanele respective sunt legate prin pista de biciclete deja existentă pe DJ 102K (12,6 kilometri), realizată odată cu modernizarea acestui drum județean.

Întregul traseu va lega astfel orașele Mizil și Urlați și va traversa zone viticole de o frumusețe aparte, oferind atât localnicilor, cât și turiștilor, ocazia de a se bucura de peisaje spectaculoase și de o infrastructură modernă pentru ciclism. Finalizarea proiectului va contribui la dezvoltarea turismului local, promovarea unui stil de viață sănătos și la valorificarea potențialului cultural și natural al regiunii.