Până la startul unei noi ediții a Ligii 3, programat în 30 august, Casa Fotbalului va găzdui, joi, 21 august, tragerea la sorți în urma căreia va fi stabilit programul în cele 8 serii, a căror componență va fi validată în Comitetul Executiv. Începând din acest nou sezon, Liga 3 se va desfășura într-un nou format, care își propune să transforme competiția într-una mai atractivă și mai competitivă. Vor participa 96 de echipe împărțite în 8 serii de câte 12 formații și vor exista două faze:
FAZA 1: SEZONUL REGULAR
Fiecare echipă va juca tur-retur cu celelalte din serie, rezultând un total de 22 de etape.
La final, primele 4 clasate se vor califica în play-off, iar echipele de pe locurile 5-12 vor merge în play-out.
FAZA 2: PLAY-OFF ȘI PLAY-OUT
Play-off
Cele 4 echipe calificate din fiecare serie vor fi împerecheate cu alte 4 formații din seria vecină, după următorul sistem: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8. Astfel, se vor forma 4 serii de play-off.
Echipele vor intra în play-off doar cu punctele obținute împotriva formațiilor care s-au calificat alături de ele.
Se vor disputa 8 etape suplimentare, fiecare echipă jucând tur-retur cu adversarele din cealaltă serie.
Promovare: Prima clasată din fiecare serie de play-off va obține promovarea directă în Liga 2.
Baraj de promovare: Cele 4 echipe clasate pe locul 2 în play-off vor disputa un turneu de promovare, în sistem semifinale – finală, iar câștigătoarea acestuia va obține al 5-lea loc de promovare.
Play-out
Echipele de pe locurile 5-12 în sezonul regular vor intra în play-out, păstrând toate punctele acumulate. Vor fi, astfel, 8 serii de play-out de câte 8 formații.
Se va juca un singur tur, adică 7 etape.
Retrogradare: Ultimele două clasate din fiecare serie vor retrograda automat în Liga 4.
Alte 5 echipe vor fi retrogradate dintre cele care termină pe locul 6 în play-out, pe baza clasamentului general.
Județul Prahova va avea nu mai puțin de 7 reprezentate la start, CS Blejoi, CSO Băicoi, CS Păulești, Tricolorul Breaza, Petrolul II Ploiești, CSO Plopeni și CSO Teleajenul Vălenii de Munte fiind grupările care vor activa la acest nivel.
