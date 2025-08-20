Conducerile Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) trebuie să prezinte până la data de 30 septembrie noi organigrame și grile de salarizare, potrivit unui proiect de lege supus dezbaterii publice, potrivit Hotnews.

Cele mai mari salarii le primesc angajații ANRE. În acest moment, George Niculescu, președintele ANRE, are și cea mai generoasă remunerație, ajungând la 75.073 lei net / lunar, potrivit datelor Spotmedia.ro.

Șefii celor trei instituții vor prezenta în ședința de Guvern o nouă organigramă care să prevadă o scădere de 10% a posturilor de specialitate și o reducere de 30% a posturilor din serviciile suport așa cum erau acestea conținute în organigramele și statele de funcții valabile la 1 ianuarie 2025. De asemenea, vor fi prezentate în ședința de Guvern și noi grile de salarizare. Acestea vor prevede o scădere de 30% a tuturor salariilor și/sau indemnizațiilor personalului cuprins în statele de funcțiuni la data de 1 iulie 2025.

Pentru membrii Comitetului de Reglementare ai ANRE, pentru membrii Consiliului ASF, președintele și vicepreședinții ANCOM, nivelul remunerației, după caz, se va reduce cu 30% față de nivelul înregistrat în luna iulie 2025.

Noile organigrame, state de funcții și niveluri de ­salarizare stabilite vor intra în vigoare până la 1 ianuarie 2026. Salariul mediu net la ANRE este de 18.635 lei, la ASF ajunge la 13.562 lei, iar la ANCOM la 12.934 lei, scrie Spotmedia.ro. Liberalul George Niculescu, președintele ANRE, primește lunar o indemnizație de 75.073 lei net (14.836 euro). Membrii Comitetului de ­Reglementare al ANRE sunt plătiți cu 57.408 lei net/lună.

La ANRE sunt 310 angajați, la ASF 551 angajați, iar la ANCOM 659 angajați.

Niciunul dintre președinții celor trei autorități nu a publicat declarațiile de avere actualizate. Ultimele declarații de avere publicate sunt din iunie 2024 și prezintă situația din 2023.

George Niculescu a fost numit președintele ANRE în aprilie 2023, pentru un mandat de cinci ani.

Alexandru Petrescu a fost numit președinte al Autorității de Supraveghere Financiară în decembrie 2023 pentru un mandat de cinci ani.

Valeriu Ștefan Zgonea a fost numit președinte al ANCOM în mai 2023 pentru un mandat de șase ani.