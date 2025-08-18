Obiectiv îndeplinit pentru echipa naţională de baschet „U16” a României, care se menţine în Divizia A a FIBA EuroBasket după ce a ocupat locul al 12-lea la turneul final din acest an, desfăşurat în perioada 8-16 august în Georgia, la Tbilisi.

Pregătită de ploieșteanul Ionuţ Ivan, din al cărui staff mai fac parte antrenorul secund Loredana Munteanu, preparatorul fizic Robert Munteanu şi kinetoterapeutul Iulian Samoilă, şi avându-i în lotul de 12 pe Vlad Borcan şi Alexandru Şerban, echipa „tricoloră” şi-a îndeplinit misiunea reuşind să câştige meciul care conta, practic, cel cu Elveţia, în urma căruia a mers în grupa 9-12 şi a evitat lupta pentru evitarea retrogradării, din grupa 13-16.

Cu un lot schimbat în proporţie de 75% faţă de cel care obţinea anul trecut promovarea în Divizia A, 9 jucători de atunci urcând la „U18”, România a cedat în cele trei partide din Grupa D, 69-105 cu Italia, 67-74 cu Grecia şi 82-92 cu Letonia, apoi în optimi de finală în faţa puternicei echipe a Spaniei, 72-97, păstrându-şi forţele şi concentrarea pentru jocul cu Elveţia, de miercuri, echivalent cu evitarea retrogradării în Divizia B. Băieţii noştri şi-au făcut treaba şi au învins cu 67-53, aşa că ulterior au jucat în grupa 9-12.

Din păcate, au pierdut, cu 73-99, în faţa Germaniei şi apoi, cu 84-88, în disputa cu ţara gazdă, Georgia, astfel că au încheiat competiţia pe poziţia a 12-a a ierarhiei finale.

Vlad Borcan a evoluat în toate cele 7 partide şi a fost al treilea marcator al României cu o medie de 8 puncte/meci în puţin peste 19 minute jucate, iar pivotul Alex Şerban a avut

o medie de 2 puncte/meci în aproape 10 minute petrecute pe teren, statistici explicabile şi prin faptul că în ultima lună a avut probleme cu o accidentare şi nu s-a putut antrena la capacitate maximă.