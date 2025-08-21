N. Dumitrescu

Primarul Mihai Polițeanu a făcut public faptul că, ieri, a fost finalizată licitația pentru construcția modulară, extensie a Școlii Generale ”I.A. Bassarabescu” Ploiești. Potrivit acestuia, dacă nu vor fi contestații, există posibilitatea ca, pe 26 august a.c., să fie semnat și contractul de realizare a lucrărilor. Organizarea acestei licitații a plecat de la situația critică în care se află școala menționată, din cauza lipsei spațiilor primăria demarând procedurile necesare prin care să fie desemnată firma care să pună în practică proiectul ce vizează amenajarea unei construcții modulare în curtea Palatului Copiilor din Ploiești, zonă apropiată acestei școli. Valoarea totală anunțată pentru acest proiect este de 3.662.135 lei, lucrările vizând amenajarea unui corp de școală în sistem modular, tip container, care să cuprindă șase săli de clasă, cu o capacitate de maximum 30 de copii pe clasă, echipate şi dotate cu echipamente și mobilier specific; cabinet medical; izolator; cancelarie; cabinet director; grupuri sanitare pentru elevi și profesori; sală de sport; instalație fotovoltaică. Așa cum v-am mai menționat în ziarul nostru, urgența punerii în practică a acestui proiect s-a regăsit chiar în caietul de sarcini, inclus în procedurile necesare pentru desemnarea firmei ce va realiza lucrările: ”Școala Gimnazială I. A. Bassarabescu funcționează într-o clădire proprie, formată dintr-un singur corp de clădire, compus din parter și două niveluri, cu 24 de spații de învățământ pentru 51 de formațiuni (32 clase primare și 19 clase gimnaziale), motiv pentru care actul educațional se desfășoară în trei schimburi, iar de patru ani, clasele a IV-a funcționează în programul de după-amiază. Începând cu anul școlar 2024-2025, nu mai există spațiu fizic în programul de dimineață pentru cele trei clase a III-a și cinci clase a IV-a, procedându-se astfel la achiziția Studiului de Fezabilitate având ca obiect – Construcție modulară pentru Școala Gimnazială ,,I. A. Bassarabescu”. Astfel, ținand cont de cele menționate, se impune construirea unei școli modulare pentru extinderea capacității unității de învățământ. Proiectul are ca scop rezolvarea lipsei de spațiu cu care se confruntă în ultimii ani Școala Gimnazială ,,I. A. Bassarabescu”, din cauza dezvoltării imobiliare accentuate din cartierul 9 Mai”.