V. S.

Modernizarea DJ 102I, între Valea Doftanei și Săcele, este o investiție așteptată de mult timp, care începe să se materializeze și oferă o soluție concretă pentru decongestionarea traficului de pe DN1 și DN1A. Noul drum va aduce avantaje importante pentru circulație, economie și turism în județele Prahova și Brașov. Debutul lucrărilor la Drumul Județean 102I, care conectează Valea Doftanei de Săcele, reprezintă un moment semnificativ pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere din zonă.

Atât autoritățile, cât și locuitorii celor două județe au așteptat de ani de zile acest proiect, care vine ca o alternativă viabilă la rutele deja suprasolicitate, DN1 și DN1A. Acest drum județean DJ102I are un rol strategic, fiind gândit nu doar ca o rută de tranzit mai rapidă între Prahova și Brașov, ci și ca un impuls pentru economia locală și sectorul turistic.

Problema aglomerației de pe Valea Prahovei, resimțită mai ales în weekenduri și în perioadele de vacanță, este binecunoscută. Noul drum va contribui la fluidizarea circulației și va oferi șoferilor o variantă mai rapidă și mai sigură. În plus, modernizarea aduce beneficii și comunităților locale, prin acces mai bun pentru antreprenori, atragerea turiștilor și crearea de perspective pentru o dezvoltare economică sustenabilă.

Valea Doftanei și Săcele sunt zone cu un puternic potențial turistic, recunoscute pentru peisajele montane spectaculoase, tradițiile autentice și obiectivele naturale și culturale. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere va înlesni accesul vizitatorilor și va stimula investițiile în pensiuni, servicii și activități de agrement. În acest fel, proiectul înseamnă mai mult decât un drum nou – devine o veritabilă poartă către dezvoltarea turismului rural și montan.

Autoritățile consideră că deschiderea șantierului pentru DJ102I este un pas important în echilibrarea rețelei de transport dintre Prahova și Brașov. Într-un context în care mobilitatea și conectivitatea joacă un rol crucial, această investiție răspunde unei nevoi reale și creează premise pentru noi oportunități. „Au început lucrările pe DJ102I, drumul care leagă Valea Doftanei de Săcele! O alternativă reală la DN1 și DN1A, este o investiție așteptată de ani de zile, care acum devine realitate! Un pas important pentru mobilitate și turism în Prahova și Brașov și un drum nou, care înseamnă mai multe oportunități de dezvoltare!”, a declarat Virgiliu Daniel Nanu, președintele CJ Prahova.