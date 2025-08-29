Cinci dintre sportivii secţiei de şah a CSM Ploieşti au făcut parte din delegaţia care a reprezentat România la Campionatul European de Şah pentru Juniori – Ediţia a 23-a, desfăşurat în perioada 18-27 august în Roznov pod Radhostem (Cehia), reuşind să contribuie cu două medalii la zestrea de șase a „tricolorilor” ( una de aur, 4 de argint şi una de bronz)!

Şi nu au fost două medalii oarecare, ci chiar medalia de aur, Sophia-Lenina Matală reuşind să devină campioană europeană la categoria „fete, 8 ani”, şi una dintre medaliile de argint, Melania Grigore fiind vicecampioană europeană la „fete, 10 ani”!

Ştefan Grigorescu (băieţi, 10 ani) a avut şi el evoluţii foarte bune şi, deşi a ocupat locul al 11-lea la categoria lui, a câştigat 110 puncte ELO. La rândul ei, având parte de un parcurs dificil, Melania Grigore a acumulat 120 puncte ELO, graţie prestaţiilor reuşite. De altfel, cei doi au şi fost premiaţi de organizatori pentru cele mai frumoase partide din cadrul competiţiei.

În lotul de 11 sportivi români prezenţi în Cehia, CSM Ploieşti i-a mai avut ca reprezentanţi pe Vladimir Boştină (locul 14 la „băieţi, 10 ani”) şi Andreea Tănase (locul 9 la „fete, 12 ani”). Şeful delegaţiei României a fost coordonatorul secţiei de şah a CSM Ploieşti, Petre Grigore.